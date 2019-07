Un restaurant et une épicerie de Limoges fermés suite à des contrôles sanitaires

La mairie de Limoges a ordonné la fermeture administrative immédiate d'un restaurant kebab et d'une épicerie, suite à des contrôles d'hygiène et de sécurité. Pour la police et les services communaux d'hygiène et de sécurité, les manquement observés représentaient un danger pour la santé des clients.

Limoges, France

Un restaurant kebab et une épicerie de Limoges ont été fermés sur décision administrative, fin juin dans le secteur du Général Leclerc. Des décisions prises par la mairie suite à des contrôles réalisés conjointement par la police, les services communaux d'hygiène et de sécurité et l'URASSAF. Dans le kebab, les agents ont relevé "un manque évident de propreté des locaux et du matériel de cuisson et de découpe". Certains aliments présentaient également dates de péremption largement dépassées et ils n'étaient pas stockés à la bonne température. Impossible également de contrôler la traçabilité de certains produits. Le responsable de l'établissement, déjà mis en garde lors d'un précédent contrôle, a donc été contraint de baisser le rideau.

Même sanction pour une épicerie du même secteur, qui ne respectait pas non plus les conditions de conservation des aliments. Les policiers de Limoges ont aussi découvert "dans l'arrière-boutique _plus de 200 tubes de crèmes contenant des corticoïdes, permettant ainsi au commerçant de jouer à l'apprenti pharmacien._" Ce type de contrôles a aussi été mené dans d'autres établissements de l'agglomération de Limoges. Certains ont révélé des infractions sur l'hygiène et la législation sur le travail, mais sans nécessiter la fermeture des commerces concernés.