Un restaurant solidaire destiné aux étudiants ouvrira bientôt à Nice pour retrouver une cohésion sociale

L'objectif de la Face 06 (fédération des associations étudiantes des Alpes-Maritimes) est d'ouvrir ce restaurant solidaire à tous les étudiants, sans conditions de ressources, les mardis et jeudis soirs. Un projet soutenu financièrement par la ville de Nice. La fin du chantier est prévue en février, mais il faudra attendre que le gouvernement donne le feu vert à la réouverture des restaurants pour ouvrir et servir 40 à 50 menus par soir (entrée/ plat/ dessert). Car les restaurants universitaires sont fermés les soirs, rappelle Amaury Baudoux, président de la Face 06 "on n'a pas voulu créer de différences entre les étudiants, le but ici c'est de créer du lien, de se connaitre, les années étudiantes sont les années où l'on se construit."

Sortir les jeunes de leur isolement

On pourra partager un repas gratuit, équilibré, concocté par le célèbre chef Ratatouille de la cuisine centrale de Nice qui prête aussi un local. Le Crous, l'Université et le département souhaitent aussi soutenir ce restaurant solidaire. Les travaux de mise aux normes sont en cours au 9 rue Alsace-Lorraine, juste à coté de l'épicerie Agoraé où de plus en plus d'étudiants viennent compléter leurs courses, pour faire des économies. On y trouve des produits variés donnés par la Banque alimentaire.

Avec la crise sanitaire et économique, des étudiants ont perdu leurs petits boulots, certains ne reçoivent pas d'aides de leurs parents pour payer leurs loyers. En 2022, la Face espère même disposer de deux salles de restauration.

