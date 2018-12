Un restaurant unique à Carpentras pour changer le regard sur le handicap

Un restaurant pas comme les autres vient d'ouvrir ses portes à Carpentras. L'inattendu propose une "cuisine saine et urbaine" préparée et servie par de jeunes travailleurs souffrant de handicaps mentaux. Un lieu de restauration central où mijote le bien vivre ensemble. A découvrir sans modération.

Handicapé et en cuisine... et alors, où est le problème ?

Carpentras, France

A peine ouvert et déjà étoilé ! Au restaurant L'inattendu situé 53 rue des Halles à Carpentras, les étoiles brillent déjà... mais dans les yeux des jeunes travailleurs handicapés qui s'activent en salle comme en cuisine. Tous participent à cette belle aventure humaine lancée par l'association "Paul et Co" dans les anciens locaux de la pâtisserie Martichon à deux pas de l'hôtel de ville.

Changer le regard de la société sur le handicap

Une spécialité au menu : la recette du bien vivre ensemble mijotée par une cuisinière professionnelle, des jeunes gens passionnés et de nombreux bénévoles qui offrent leurs services et leur temps pour aider au fonctionnement quotidien de la structure. Tous partagent l'objectif de l'association : offrir à ces jeunes travailleurs une place dans la vie professionnelle et dans la société en général. Entre salades, plats du jour, soupes et pâtisseries... une belle invitation à changer notre regard sur le handicap. A découvrir sans modération.

Un lieu de restauration pour changer notre regard sur le handicap : le reportage de Daniel Morin Copier

Rigueur et bonne humeur en cuisine avec la Chef Agnès et ses aides © Radio France - Daniel Morin

Au menu ce midi : sauté de veau aux champignons, côtes de blettes à la crème et pommes de terres fondantes © Radio France - Daniel Morin

Les premiers clients dans la salle de L'inattendu © Radio France - Daniel Morin

Un jeune cuisinier en devenir et appliqué © Radio France - Daniel Morin

A la carte : sourires et bienveillance ! © Radio France - Daniel Morin

Denis Morandeau le président de l'association "Paul et Co" © Radio France - Daniel Morin

Contact : restaurant L'inattendu : 53 rue des halles à Carpentras. Tél 0610410771