Un restaurateur à Vitré offre le repas de Noël aux plus démunis

Un restaurateur de Vitré, en Ille-et-Vilaine, offre le repas du 25 décembre aux personnes dans le besoin. Au menu : soupe, couscous et bûche de Noel. C'est la première fois que Larbi Bourguiba, le patron, organise ça. Probablement pas la dernière et pour le plus grand bonheur des bénéficiaires.

Vitré, France

Erick, un sans domicile fixe qui vit à Vitré depuis 3 ans n'a pas connu de Noël comme ça depuis longtemps. "Depuis que je suis à la rue en fait" détaille-t-il. Il est ému, rien que de penser qu'il partage un repas chaud avec ses amis. Lui n'a plus rien, il s'est fait voler ses papiers et ne peut plus les refaire puisqu'il ne parvient pas à réunir assez d'argent pour se repayer une carte d'identité. Erick fait donc la manche près de la gare de Vitré, en Ille-et-Vilaine et tente, tant bien que mal de se nourrir, entre les Restos du Cœur et la générosité des passants. "J'ai même pas mangé ce 24 décembre, donc ce repas à Djerba La Douce, c'est mon seul plat chaud depuis longtemps".

Le restaurant se situe 14 rue de Brest à Vitré, en Ille-et-Vilaine entre Dinan et Bécherel - Capture d'écran Google Map

"Ça réchauffe le coeur"

À table, ils sont quatre, ils ne se connaissent pas tous mais sont heureux de partager un bon plat. Parmi eux, Dominique, la cinquantaine. Elle a "un toit sur la tête" comme elle dit, mais sans revenu conséquent pour vivre correctement. Elle est comblée : "Tout était parfait, aucun problème, commence-t-elle. _Ça réchauffe le cœur de parler à des gens que d'être toute seule devant sa télé_". La solidarité et la convivialité, les deux mots qui reviennent le plus souvent à la bouche de ces quatre personnes toutes dans une situation délicate.

Jimmy, Erick, Delphine et Dominique au restaurant Djerba La Douce © Radio France - Alexandre Frémont

À la table de derrière on trouve, Marc, la soixantaine, originaire du Sud de la France. Il savoure son plat et trouve génial que "le patron offre un repas à ceux qui ne peuvent pas se le payer". "Et en plus l'accueil est sympa!" lance ce retraité.

Marc et ses deux amies en plein repas et coiffés du bonnet de Noël © Radio France - Alexandre Frémont

Les invités repartent avec le sourire

Au total, une bonne centaine de convives défilent toute cette journée du 25 décembre et sont donc servis, entre autre par Larbi Bourguiba, le patron. Il est habillé en père Noël et distribue des cadeaux, des bonbons et des chocolats. "Ça me fait plaisir d'ouvrir la porte de mon restaurant à ces gens qui n'ont rien ailleurs. Ils sont là au chaud, à table, en train de s'amuser et se faire plaisir", sourit le chef. "Je cuisine pour 100 personnes et vais avoir peut-être de la perte, mais tant que les gens sortent de chez moi avec le sourire, ça me va".

Après un couscous, les invités finissent donc par la traditionnelle bûche de Noel et même par danser... histoire d'oublier les petits tracas de la vie.