Un restaurateur brestois en finale de la Coupe de France du burger

Il sera le seul représentant de la pointe bretonne parmi les 25 chefs qui seront départagés par un jury ce 28 juin à Paris. Déjà finaliste de la Coupe de France du burger l'an dernier avec une création inspirée du kig ha farz, le Brestois Malo-Gwen Le Gall présente cette fois son "hambourger breton". Une recette à base de pain au charbon végétal et graine de lin, de laitue de la mer, de chips de tomates, d'une fondue de mimolette et chartreux ou encore d'oignons rouge en pickles. En participant à ce concours, le gérant du O'Local, ouvert fin 2016 sur le port de commerce de Brest, veut redonner ses lettres de noblesse à un plat populaire trop souvent moqué pour sa simplicité.

Produits locaux

Sa création a demandé des mois de travail. "En apparence, on a un burger rapide à faire mais derrière c'est beaucoup de préparation. Le pain, il a fallu beaucoup d'essais pour trouver la bonne formule, les tomates séchées il faut 10 heures de cuisson à 70°C pour avoir ce résultat-là", détaille le chef, très attaché à mettre en valeur les bons produits locaux. "Ce qui nous passionnait c'était de travailler la main dans la main avec les gens qui sont autour. D'où le O'Local. Notre ambition c'est de pouvoir générer une économie participative, c'est-à-dire que ce que les clients dépensent chez nous, on le redépense chez des artisans boulangers du coin, des éleveurs, des agriculteurs, des fromagers du coin".

Avec son hambourger breton déjà à la carte de son restaurant, Malo-Gwen espère marquer des points : "ça crée une osmose entre la terre et la mer et on espère que ça représentera notre Bretagne à nous". Et pourquoi pas faire mieux que l'année dernière, quand il avait été élu "coup de cœur du public".