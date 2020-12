Un restaurateur d'Étretat collecte 60 mètres cubes de dons pour les habitants de Beyrouth au Liban

L'explosion au port de Beyrouth début août a fait plus de 200 morts et des dégâts estimés à 2,5 milliards de dollars.

Un restaurateur d'Etetat d'origine libanaise est parti au chevet de son pays d'origine. Omar Aboudib, le propriétaire du restaurant Le Donjon à Etretat, s'est rendu pendant une semaine au Liban, où vit encore son père, quatre mois après la terrible explosion sur le port de Beyrouth qui a ravagé une partie de la ville. Il a emmené avec lui des dons matériel, de l'argent, et 24 de ses 36 salariés.

"Ensemble pour Beyrouth"

Ensemble, ils ont monté une opération de solidarité, en organisant une soirée au Donjon le 16 octobre, 12.000 euros ont été récoltés. Un appel aux dons de matériel a également été lancé. "Beaucoup de Normands ont participé, ce que j'appelle des gens de l’invincible. Spontanément ils nous ont apporté des vêtements, des cannes, des livres d'école, des meubles, du matériel de cuisine aussi. On a réussi à remplir trois conteneurs", détaille Omar Aboudib.

Donner une note d'espoir

Omar Aboudib Copier

Ils nous interpellent et nous remercient chaleureusement

60 mètres cubes de dons ont été collectés, envoyé sur place par bateau, parti du Havre le 31 octobre. Ces dons seront redistribués à la population par l'association libanaise Arc en Ciel, et non pas par les autorités libanaises. Omar Aboudib n'avait pas confiance. "Je ne voulais pas laisser ça aux autorités libanaises, il faut quand même savoir que ça a mis presque trois semaines pour qu'on réussisse à sortir les conteneurs du port de Beyrouth, ça a été extrêmement complexe pour qu'on ne paie pas les droits de douane. C'est chose faîte, je suis soulagé, c'est le clou du voyage. On est venu pour venir en aide aux habitants, et ils disent aujourd'hui, pour ceux qu'on a rencontré, ils nous interpellent et nous remercient chaleureusement", ajoute-t-il.

Omar Aboudib Copier

Sur place, toute l'équipe a cuisiné pour 50 personnes, notamment les bénévoles de l'association Arc en Ciel, au sein de l'école d’hôtellerie La Sagesse. Avec Arc en Ciel, Omar Aboudib a aussi monté un partenariat pour distribuer pendant six mois, à partir de janvier, une soupe populaire aux habitants de la vallée de la Bekaa, 8000 euros pour ce projet. Car les besoins ne sont pas seulement à Beyrouth.