Un restaurateur de Brest se défend de refuser de contrôler le pass sanitaire de ses clients

Le téléphone sonne beaucoup ces derniers jours au Coup de Fourchette, le restaurant de Michel Le Menn. "Ça n'arrête pas depuis dimanche, c'est du harcèlement entre les gens qui sont pour, les gens qui sont contre..." Le chef reçoit des appels de toute la France pour le féliciter ou l'insulter. Et des milliers de commentaires fleurissent sur les réseaux après une vidéo tournée samedi 24 juillet lors d'une manifestation anti-pass sanitaire et anti-vaccin devant son établissement. On y voit ce restaurateur applaudit par la foule après avoir accepté d'apposer sur sa devanture un autocollant "zone libre, tous bienvenus avec ou sans pass sanitaire".

Sur le coup de l'émotion, j'ai voulu les encourager

Sauf qu'entre-temps, la loi a été votée et Michel Le Menn a rapidement compris qu'il ne pourrait rien faire d'autre que de s'y conformer, sous peine de voir son restaurant fermé par la préfecture. Oui il devra bien contrôler les QR codes de ses clients à partir du 9 août, même si cela ne l'enchante guère. "Comment on va faire ? C'est pas notre métier de faire les gendarmes, on n'est pas assermentés. Les clients seront obligés de faire des tests, les salariés et moi aussi car je n'aurai ma deuxième dose que le 30 août. C'est pas normal. C'est un nouveau coup de massue. C'est pas de la colère, on est désespérés."

"Ça a été mal interprété", confirme son fils Jérémy Le Menn, second de cuisine et toujours hésitant au sujet du vaccin. Il craint que cette marche arrière ne fasse des mécontents. Le patron lui ignore encore les conséquences de ce buzz bien involontaire : "On parle du restaurant c'est bien, mais bon coup de pub ou mauvais coup de pub ?", s'interroge-t-il. Le restaurateur imagine qu'il sera parmi les premiers professionnels contrôlés à Brest. Et samedi pour la prochaine manifestation anti-pass sanitaire, il hésite à fermer son restaurant.