Un restaurateur de Valras-Plage trouve le moyen de détourner le pass sanitaire

Ne demandez pas à David d'appliquer le pass-sanitaire à partir de ce lundi 09 août, il ne le fera pas. Cet Héraultais tient une pizzeria depuis une trentaine d'années, à Valras-Plage, l'une des stations balnéaires du Bitérrois. Comment ? Tout simplement en ne faisant désormais que de la vente à emporter.

Pourtant, ce professionnel de la restauration bénéficie d'une quarantaine de places assises. Ce gérant de cet établissement (qui souhaite garder l'anonymat) a stocké tables et chaises jusqu'à la fin de l'hiver prochain et abandonne sa restauration sur place.

Cette décision a des conséquences sur l'emploi, forcément. David a mis fin au contrat de ses quatre saisonniers. Il n'y a pas d'autres alternatives précise ce Biterrois.

"Nous avons continué le surplace en juillet. Mais nous avons décidé d'arrêter avec l'application du pass. C'est contraire à mes idées. Je me refuse de rentrer dans ce système de contrôles permanents. C'est impossible à gérer. Il ne faut pas rêver. Nous avons subi depuis un an de nombreuses contraintes. En plus, on nous rajoute des charges de travail. C'est incompatible avec notre activité saisonnière. Il n'y a pas d'autre alternative."

"Ce qui est possible chez moi, ne l'est pas pour tout le monde. Je fais des pizzas. Pour d'autres, c'est sans doute compliqué."

"Tout ce qu'on nous a demandé de faire, jusqu'à présent, pour soi-disant retrouver une vie normale, et bien, on l'a fait. Finalement, nous ne l'avons pas retrouvé. Je ne vois pas pourquoi avec un pass sanitaire, cela changerait. On nous fait de belles promesses. Mais il n'y a rien au final."

David n'est pas le seul, dans le Biterrois, à ne privilégier que la vente à emporter.