Un restaurateur grenoblois offre un repas de Noël à 120 personnes dans la rue ou la précarité

C'est la 22 ème année que Pierre Pavy accueille dans son restaurant le 5, près du musée de Grenoble, SDF et précaires pour un vrai repas de Noël, servi par des bénévoles, avec en prime un petit orchestre pour mettre de l'ambiance. Une parenthèse de bonheur et de convivialité dans une vie difficile.

Messaouda est une fidèle. Chaque année, cette femme qui a vécu dans la rue mais qui s'en est sortie vient retrouver ses amis au 5, le restaurant de Pierre Pavy, pour un réveillon avant l'heure : "C'est trop bon, on est servi comme des rois et je retrouve plein d'amis. Merci à Monsieur Pierre ! C'est un moment que je ne veux pas manquer !"

Jules, le chef du 5, n'a pas chômé ! © Radio France - Véronique Pueyo

Un accordéoniste joue le tube de Charles Trenet : "Y'a d'la joie" et tout le monde a le sourire. En cuisine, c'est l'effervescence :"On fait 120 couverts aujourd'hui. Pour nous, ce sont des clients comme les autres, on veut leur faire plaisir et d'ailleurs c'est réussi car pour l'instant, toutes les assiettes reviennent vides !"

Un petit orchestre était là pour mettre de l'ambiance © Radio France - Véronique Pueyo

Une vingtaine de bénévoles, des amis de Pierre Pavy, ont répondu présents pour servir en salle, comme Christian : "C'est super ! Quelle émotion ! N'importe qui peut basculer un jour, comme eux, dans la précarité... Il faut respecter ces personnes, les regarder, ne pas les ignorer comme si elles étaient invisibles !"

A une table, deux amies, qui se sont mises sur leur 31, déjeunent en tête à tête : "On apprécie ce moment, le seul jour de l'année où on peut aller au restaurant. Nous sommes retraitées. Moi, j'ai travaillé 43 ans dans le privé et je dois vivre avec 800 euros par mois. C'est difficile de finir le mois. Alors ici, on oublie un peu nos soucis !"

Pierre Pavy, qui organise ce repas de Noël pas comme les autres, avec une apprentie-cuisinière © Radio France - Véronique Pueyo

Pierre Pavy, restaurateur grenoblois bien connu, impliqué dans l'humanitaire, est heureux : " Tous attendent ce moment et moi aussi. C'est devenu une tradition à Grenoble. Un beau moment de partage. Tous nos fournisseurs jouent le jeu. Au menu, un velouté de potimarron au foie gras, une volaille de Bresse et ses frites, car ils adorent les frites, fromages et dessert à volonté, bûches de noël, dattes, fruits... Le pâtissier qui ne veut pas dire son nom s'est surpassé!"

Miam, miam ! © Radio France - Véronique Pueyo

Un petit orchestre joue les chansons que les convives ont envie d'entendre, certains se mettent à danser. Quand la fête prend fin, on se promet de se revoir l'année prochaine.