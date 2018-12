Un restaurateur sétois offre un réveillon solidaire à 60 personnes isolées

Sète, France

Le réveillon de Noël peut rimer avec solidarité. Exemple à Sète (Hérault) où un restaurateur ouvre ses portes ce soir lundi soir pour le réveillon de Noël à des familles isolées qui n'ont pas beaucoup de moyens. Frédéric Juge, le patron du restaurant "Du côté de chez Fred" a cuisiné un repas pour une soixantaine de personnes dont 30 enfants. Au menu : velouté de potimarron à la crème de foie gras, rôti de saumon et une bûche en dessert. L'initiative, en lien avec l'association des Bons Samaritains, est née l'an passé : "on s'est aperçu que Noël devenait une fête de consommation et on oubliait un petit peu les grandes valeurs de partage, d'amour et de solidarité" explique Frédéric Juge.

"Levons les yeux parce que autour de nous il y a des gens dans le besoin"