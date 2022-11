Un restaurateur tourangeau devient vice-champion du monde de burger !

Un tourangeau devient donc vice-champion du monde de burger ! Benoît Sanchez, et deux autres restaurateurs français, ont décroché ce titre chez les spécialistes du genre. Ils ont fini deuxième dimanche soir lors du Championnat du monde de burger à Dallas au Texas.

ⓘ Publicité

J'ai fait les pains en une heure et on a été les seuls à le faire - Benoît Sanchez

Ils étaient 27 en demi-finale, d'où ils sont sortis 11èmes pour finalement terminer à cette incroyable deuxième place grâce à leur deuxième burger. C'est Benoît Sanchez, le chef du restaurant Tatoué Toqué à Tours, qui nous le raconte. "On est parti sur le Big Mac, mais en mieux. J'ai fait un pain maison au maïs, popcorn et noix de pécan, on a fait une sauce avec un mélange de plusieurs pickles, on a travaillé avec des vieux cheddars affinés, un bon steak et on avait fait une petite sauce barbecue aux fruits rouges et pimentée. Et on a marqué aussi beaucoup de points parce que j'ai fait les pains sur le concours. J'ai fait les pains en une heure et on a été les seuls à le faire".

Aller finir deuxième sur les terres du burger, c'est énorme

Une performance qui a été remarqué au pays du burger. "Même les Américains nous ont félicités" poursuit Benoît Sanchez. "Les jurés aussi. Ils sont venus nous voir en disant que c'était vraiment un des meilleurs burgers qu'ils aient mangé. On a eu les félicitations des Américains, des Japonais, des Canadiens... C'est énorme. C'est un gros challenge. On a beaucoup travaillé. On a passé beaucoup de temps, financièrement aussi. Et voilà, le travail a payé. Aller finir deuxième sur les terres américaines, sur les terres du burger, c'est énorme".

Le burger vice-champion du monde bientôt à Tours

La première place a d'ailleurs été prise par des Américains, et si Benoît Sanchez se dit un peu déçu de ne pas l'avoir décroché pour un seul petit point, il promet de revenir l'an prochain pour terminer cette fois tout en haut du podium. Et il le promet aussi, il proposera les deux burgers qu'il a réalisés là-bas dans son restaurant de Tours. Mais de façon éphémère. Un mois pour le premier, un deuxième mois pour le deuxième. Il prend l'avion ce mardi après-midi et sera de retour dans ses cuisines ce mercredi.