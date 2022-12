Un restaurateur varois trouve une perle dans une huitre "Reine de Camargue"

Un joli cadeau de Noël pour le restaurant Ô P'tibouren à Lorgues (Var). Le 25 décembre dernier en préparant les huitres pour le service de midi, Manu le chef écailler, est tombé sur une perle en ouvrant une huitre "Reine de Camargue". Une première pour le restaurateur et sa sœur Marie-Carmen qui depuis l'ouverture de leur établissement il y a trois ans ont ouvert plus de 3 tonnes d'huitres ! Il a donc fallu attendre ce dimanche 25 décembre pour tomber sur la perle : "Mon frère était en train d'ouvrir les huitres et moi j'étais en salle en train de préparer les sauces. Je l'ai entendu m'appeler, je me suis dit ça y 'est il s'est fendu la main on est mal ! Et en fait non il me dit mais je ne vois pas double c'est bien une perle Marie ? ! Elle était sous le manteau bien accrochée".

ⓘ Publicité

La perle découverte à côté d'autres perles. - Restaurant Ô P'tibouren

"On a eu énormément de chance, on n'a pas besoin d'aller à Tahiti"

Manu croyait au début à une petite impureté que l'on peut trouver dans les huitres "Reine de Camargue" qui sont charnues, mais non, il s'agissait bien d'une vraie perle. Le trésor mesure 0,5 centimètres de diamètre, elle est bien nacrée. Pas de dispute dans la famille, même si Marie-Carmen est une grande amoureuse des perles, celle-ci va rester au restaurant. Elle sera bientôt exposée pour que les clients puissent en profiter. Marie-Carmen a encore dû mal à s'en remettre "on a eu énormément de chance cette année, on n'a pas eu besoin d'aller à Tahiti pour trouver une perle".