L'endroit ressemble à une crèche. Des peluches et des jouets attendent les enfants. Pendant que les petits s'amusent, les parents peuvent aller au comptoir pour se faire remettre lait, petits pots, couches.

Pour l'instant, depuis l'ouverture du resto bébé de Vesoul dans le quartier des Rêpes, il y a déjà vingt familles d'ayants droit.

plus on monte en âge, plus les couches son chères" une maman bénéficiaire du resto bébé