Un retour du 90 km/h dans le Cher dans "'des conditions de sécurité suffisantes" selon Michel Autissier

La plupart des principaux grands axes du Cher vont repasser à 90 km/h. C'était un souhait et c'est désormais officiel, le conseil départemental a validé hier (lundi 09/03) cette mesure pour 432 kms de route dans le département. 10% du réseau précise le président du CD 18, Michel Autissier.

La carte a été validée hier (lundi 09/03) par le conseil départemental du cher. 432 kms de routes départementales, les axes dits structurants, vont repasser à 90km/h contre 80 km/h actuellement. "Si nous avions eu des réunions préliminaires à ce genre de décisions on aurait évité bien des heures de perdues" déplore Michel Autissier, le président du conseil départemental du Cher qui souligne que ce (re)passage à 90 km/h ne concerne que 10% de l'ensemble du réseau routier du département comme d'ailleurs dans les autres départements du Centre-Val-de-Loire. "On s'est mis d'accord entre présidents, explique Michel Autissier, nous n'avons pas l'intention de repasser tout le réseau à 90. Nous avons parfaitement confiance de la dangerosité dans certains secteurs. L'idée est de recréer des axes principaux qui permettent aux usagers de se déplacer dans des conditions de sécurité suffisante sans remettre en cause l'ensemble du système"

Changement de 650 panneaux

Le 80 km/h étant la norme, des panneaux supplémentaires seront installés sur les routes concernées (après chaque nouvelle intersection, comme le prévoit le Code de la route) une opération à 100.000 euros pour la collectivité.