Un Landais écrit un livre sur sa cohabitation avec des soldats allemands pendant l'Occupation

Henri Barbe, Landais de 83 ans, lance un appel à témoignages. Sa maison familiale, située à Vieille-Saint-Girons, a été réquisitionnée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Il raconte cette cohabitation forcée dans un livre, et cherche notamment des photos du village à cette époque.

Henri Barbe n'a que 5 ans lorsque la France est libérée de l'Occupation allemande. Ce Landais n'a donc que des souvenirs flous de cette période, même si certains restent très marqués, notamment ceux de la cohabitation forcée avec des soldats allemands.

En effet, son père étant fait prisonnier, il part vivre avec sa mère chez ses grands-parents à Vieille-Saint-Girons (Landes). La maison familiale est alors réquisitionnée, avec l'obligation d'accueillir des soldats allemands. "Pendant les quatre années d'Occupation, on en a vu quatre ou cinq. Ils dormaient dans une chambre juste à côté de la mienne, "la chambre de l'Allemand". Je me souviens l'entendre arriver le soir, et entendre le bruit de ses bottes sur le parquet", raconte Henri Barbe.

Un point de vue particulier

Dans son livre "C'était l'Allemand", Henri Barbe décrit le paradoxe d'avoir l'ennemi chez soi, mais de bonnes relations pour autant. "Il y avait forcément une barrière entre nous. J'avais par exemple interdiction d'accepter un bonbon de la part des Allemands. Mais il faut bien dire que ce n'était pas du tout la même ambiance que sur le front. Ils étaient respectueux, nous avions de bonnes relations", affirme-t-il.

Henri Barbe reconnaît que cet aspect de l'histoire n'a quasiment jamais été abordé. "Je suis devenu un passionné d'histoire, de la Seconde Guerre mondiale, et même prof d'histoire. J'ai lu énormément d'ouvrages, quasiment aucun ne parlait de ces relations respectueuses, voire amicales avec les Allemands. Il faut dire qu'une fois la guerre terminée, nous ne parlions jamais de ça. Ma famille a été très marquée, c'était tabou", se souvient le retraité.

Recherche de témoignages

Henri Barbe, âgé aujourd'hui de 83 ans, a décidé de se lancer dans l'écriture d'un livre pour raconter son histoire, ses souvenirs de cette cohabitation particulière. Il recherche des témoignages de familles landaises ayant connu la même chose, mais également des photos du village de Vieille-Saint-Girons, à l'époque de la guerre. Vous pouvez le contacter à cette adresse : contact@antac-europe.org