Un retraité mayennais arrête sa grève de la faim, il va pouvoir récupérer son terrain squatté depuis 4 ans

Le soulagement. Eugène Chevalier, 82 ans dans 10 jours, a mis un terme à sa grève de la faim qu'il avait démarrée mardi matin devant la préfecture de Château-Gontier-sur-Mayenne. Cet agriculteur à la retraite se battait depuis des années pour récupérer son verger de 1.500 m², sur la commune d'Athée, qu'un homme squattait, en vivant dans un camping-car à l'entrée du terrain.

Eugène Chevalier ne pouvait plus y accéder et malgré un ordre d'expulsion, le squatteur ne partait pas. Finalement, un accord a été trouvé. Le squatteur va partir et s'installer ailleurs. La Préfecture a contacté des villes et villages du coin pour l'accueillir. L'ancien agriculteur va enfin pouvoir récupérer son terrain : "j'ai réussi à faire appliquer une décision de justice. Mes voisins, qui ne m'ont pas cru au départ, sont également soulagés. Je vais pouvoir rentrer sur mon terrain. Ce monsieur, il faudrait qu'il aille dans un appartement mais il ne veut pas" confie-t-il à France Bleu Mayenne.