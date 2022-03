Un retraité rouennais veut lancer une collecte pour l'Ukraine et cherche un local de stockage

Il ne veut pas rester les bras croisés. Claude Levallois, bientôt 76 ans, a envie d'apporter sa pierre à l'édifice pour soutenir les Ukrainiens. Il vit dans une résidence pour personnes âgées à Rouen, près du jardin des plantes, et veut lancer sa propre collecte de produits d'hygiène et de denrées alimentaires. Pour cela il veut créer son association "Entraide France Ukraine", il cherche un local - gratuit- pour stocker les produits, et collecter des fonds pour faire appel à un transporteur. Il aimerait lui-même se rendre en Pologne et en Ukraine.

Des petits détails comme ça, ça fait des gros projets

Claude Levallois affirme avoir déjà des promesses de dons pour 18 palettes de légumes et d'eau, notamment des promesses de commerçants du marché Saint-Sever. "Je suis un des premiers clients sur le marché de Saint-Sever le samedi. C'est vrai que je discute avec des maraîchers, et c'est en parlant comme ça qu'il y en a un qui s'est proposé pour les pommes de terre, les carottes Celui qui était juste en face m'a dit 'nous on participera également, emmène-nous la liste des produits que tu penses emmener là bas, et moi, je vais faire une collecte sur Gournay-en-Bray, et je te ramènerait le chargement'. Aussitôt que j'ai le local, je lance un appel pour finir le camion le plus tôt possible et partir aussitôt là bas".

Trois convois pendant la guerre de Bosnie

Claude Levallois a de l'expérience dans ce domaine, il affirme être parti à trois reprises dans les années 1992 - 1995 à Sarajevo pendant la guerre de Bosnie. "La première fois je suis parti avec un ami, parce qu'il ne voulait pas partir tout seul, et quand on est revenu, c'est là que j'ai décidé de faire une collecte. J'ai rempli un semi-remorque, on est allé le porter là bas. Je suis revenu et quelques mois après, j'ai refait une collecte. Et là, je suis parti avec trois semi-remorques. Vu la mobilisation qu'il y a actuellement en France, il n'y a pas de problème, le camion sera plein. Mais l'urgence, c'est le local. Parce que stocker entre 40 et 45 tonnes, sans local, on ne peut rien faire. Des petits détails comme ça, ça fait des gros projets. A 76 ans, je suis encore en bonne forme autant que je mette ma forme au service des autres".

Claude Levallois cherche donc un local - gratuit- à Rouen ou dans la proche agglomération pour stocker les dons : conserves, huile, linge de maison et de lit, vêtements, produits d'entretien et d'hygiène, protections féminines, couches bébés, lait pour enfants, couvertures.

Entraide France Ukraine - Claude Levallois, 06 69 10 01 13