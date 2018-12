Un retraité vendéen, retrouve son frère et sa soeur, 60 ans après leur séparation

Olonne-sur-Mer, France

Séparés très tôt par la vie, les parents séparés, la maladie, Michel Labbé, son frère Jean-Pierre et sa sœur Daria ont fini par se retrouver le mois dernier, après 60 ans de séparation. Michel avait 5 ans quand il a été séparé de son frère, âgé alors de 6 ans et demie.

Jean-Pierre et Michel Labbé en 1958

"Monsieur Labbé, je suis votre soeur

A l'age de 17 ans, Michel Labbé avait bien tenté de retrouver son frère mais sans résultat. "Plus les années passaient, plus j'avais ce manque" raconte Michel. "Je savais que j'avais un frère et une sœur mais pas moyen de chercher". Finalement, c'est en septembre dernier qu'un ami permet à Michel Labbé de récupérer le numéro de Sécurité Sociale de sa maman. Un mois après, il la retrouve mais elle est décédée. Les Pompes Funèbres lui permettent de localiser son frère. Michel lui écrit et se souvient du premier appel, un mercredi à 15 heures. Trois heures plus tard, une dame l'appelle et lui annonce "Monsieur Labbé, je suis votre sœur".

Michel Labbé et sa soeur Daria

"J'étais sur un nuage, je reste encore sur un nuage

Michel, son frère Jean-Pierre et sa sœur Daria se sont retrouvés, le 21 novembre, aux Adrets-de-l'Estérel, dans le Var. "Ça a été un grand moment d’émotion. J’étais sur un nuage et je reste encore sur un nuage. On s est serré dans les bras, c'était fort. J'ai découvert aussi que j'avais des neveux. J'ai toute une famille à découvrir. C'est tout une vie qui recommence". Michel Labbé sait qu'il va falloir reconstruire. Il conclut C"Ce qui est malheureux, c'est qu'on a vécu pendant près de 40 ans à 15 kms de distance, moi à Antibes, pendant que ma mère, ma sœur et mon frère étaient à Cannes".