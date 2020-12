Un réveillon avec la maraude de la croix rouge de Pau

Le couvre feu ne concerne pas les actions humanitaires, ni les bénéficiaires de ces actions. Donc comme tous les soirs, des bénévoles de la croix rouge qui assure à Pau la maraude du samu social, sont allés au devant de ceux qui sont dans le besoin ce soir de réveillon du Nouvel An. Bernard, Maïté, Patricia et Julie sont ces quatre volontaires. Ils ont écumés les rues de la ville pour aller à la rencontre des SDF et des gens dans le besoin au point de chercher de quoi manger, s'habiller ou du réconfort un soir de réveillon du Nouvel An. Un engagement presque naturel à les entendre.

En plus de la "patrouille" à la rencontre des SDF qu'ils connaissent ou qu'on leur a signalé, les quatre de la Maraude ont assuré quatre points de distribution de nourritures, derrière la caserne Bernadotte, place de Verdun, Place Clémenceau et à la gare.