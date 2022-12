Un réveillon de Noël contre la "mort sociale", Les Petits Frères des Pauvres du Mans se mobilisent

Un repas de Noël, des guirlandes, des coupes de crémant et des rires. Samedi 24 décembre 2022, une petite dizaine de personnes âgées ont pu profiter du bonheur d'un réveillon. Une initiative des Petits Frères des Pauvres, qui cette année alertent sur le phénomène de "mort sociale". 530 000 personnes âgées passent chaque année les fêtes seules, selon l'association.

ⓘ Publicité

C'est le cas de Jocelyne. A 77 ans, cette mamie au regard rieur derrière ses grosses lunettes, attend ce repas avec impatience : "Sinon je n'aurais pas réveillonné, j'aurais été seule devant ma télévision, je me colle au lit et le lendemain c'est fini... Mais là, c'est tellement agréable d'être ici, c'est un vrai réveillon, la fête ! Ce soir je vais être bien et aller me coucher contente."

Denise a 86 ans et elle participe à son deuxième réveillon des Petits Frères des pauvres. "Moi ce que j'aime bien, c'est la convivialité et on se retrouve parce que l'on est en principe bientôt tous tout seul... On ne se voit qu'une fois par an mais c'est bien agréable de se retrouver."

530 000 personnes âgées vivent isolées

Un moment plus qu'un repas, parce que personne n'a le droit d'être mis de côté le jour de Noël, estime Geoffrey, jeune bénévole des Petits Frères des Pauvres : "Noël c'est une période où l'on est matraqué de l'esprit famille, à se rassembler tous ensemble autour de la cheminée, mais pour les personnes seules, c'est terriblement triste", et l'étudiant en informatique de continuer : "et ce repas permet d'offrir un beau cadeau, un vrai cadeau de Noël."

Briser la fatalité de l'isolement. Les Petits Frères des Pauvres alertent sur le phénomène de "mort sociale". 530 000 personnes âgées de plus de 60 ans se trouvent vivent une telle situation, selon l'association. "La mort sociale en fait, ce sont les gens qui sont tout seul chez eux et ne reçoivent aucune visite chez eux", explique Bernadette, bénévole au Mans. "Même s'il y a quelqu'un qui aide pour les courses, la toilette, les soins, le ménage, ce ne sont pas des conversations 'gratuites' si je peux dire. Et ça c'est la mort sociale."

L'association Les Petits Frères des Pauvres rappelle qu'il est souvent difficile de trouver ces personnes isolées, parce qu'elles ne se manifestent pas. Alors comme le glisse avec bienveillance Bernadette : "Si 530 000 personnes regardaient un petit peu plus leur petit voisin âgé ou leur petite voisine âgée, ça se passerait beaucoup moins."