Un réveillon "en famille" pour l'association bisontine Les Invités au Festin

L'association Les Invités au Festin, qui pratique une psychiatrie citoyenne et hors les murs, organise chaque année un réveillon entre résidents, bénévoles et salariés dans ses locaux. Sapin, foie gras et même des cadeaux sous le sapin, c'est comme à la maison.

Doubs, France

Une vingtaine de convives, venus des différentes résidences bisontines de l'association Les Invités au Festin. Un sapin, du foie gras, et ceux qui attendent la bûche, "aux marrons", avec impatience : bref, c'est un réveillon en famille comme les autres. Être ensemble à Noël et marquer le coup, c'est l'idée de ce repas organisé par l'association qui accueille à l'année en communauté des personnes en souffrance psychique et en situation d'exclusion.

Des cadeaux sous le sapin

"Certains de nos résidents sont partis fêter Noël dans leur famille", explique Julien Dard, l'un des salariés, resté passer le réveillon à l'association. "Mais c'est vrai qu'ici il y a pas mal de personnes qui sont seules, qui n'ont pas forcément de famille chez qui passer le réveillon. Et c'est dommage de ne pas avoir de réveillon quand on n'a pas quelqu'un avec qui le passer".

Noël, c'est le moment où on se retrouve en famille, c'est important de partager ça avec ceux qui n'ont pas du monde autour d'eux

"C'est aussi une part du projet des Invités au Festin, de réintégrer les personnes dans "la vraie vie", si on peut dire", explique le salarié de l'association. "C'est-à-dire les sortir de cette solitude, les sortir de l'hôpital, ou de toutes sortes de situations. Noël, c'est le moment où on se retrouve en famille, et c'est important de partager ça avec ceux qui n'ont pas du monde autour d'eux".

Noël, un moment important pour Thierry, l'un des résidents : "C'est la deuxième année que je viens. J'ai passé des Noël tout seul, ça me fait vraiment plaisir d'être là". "Moi, ce sont mes frères et soeur, je suis en famille ici", ajoute un des bénévoles. Et ils ont bien fait les choses. Il y a même eu des cadeaux pour chacun au pied du sapin jeudi matin !