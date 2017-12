Cébazat, France

Rêves'Ayons avait un but aujourd'hui : "tourner la page de 2017 et se projeter vers 2018" comme le disait Gilles Blanchard, membre de l'association. C'est chose faite. Ce 31 décembre au matin, ils se sont rendu en nature, "au lever de cette journée" pour brûler des papiers où étaient inscrit ce qu'ils ne voulaient pas revoir en 2018 (mais qui s'était passé en 2017).

Une fois cela fait, ils se sont rendu à Cébazat, à l'Ephad Bon Accueil La Miséricorde. Là bas, ils ont rencontré une quinzaine de résidants, impatient de chanter à tue-tête.

Une "chanson pour l'Auvergnat" et des contes de tous pays

Dès la première musique, Odette sourit, et chante avec coeur en lorgnant sur la fiche où étaient inscrit les paroles. Pour elle, cette journée permet d'oublier un peu les soucis et les problèmes quotidiens. Surtout lorsqu'on a 93 ans et qu'on vient de Lozère !

"J'aime quand il y a une bonne ambiance" - Odette, 93 ans

Denise, qui jette des coups d'oeil amusés vers la chaîne hi-fi installée pour l'occasion, est elle aussi ravie. "Les jeunes et les vieux sont rassemblés, et ça fait du bien" dit-elle devant sa petite-fille Céline, qui a lu un poème durant l'après-midi.

Odette 93 ans (à gauche) et Denise (pull vert à droite) étaient les plus souriantes © Radio France - Mickaël Chailloux

Un menu breton ce dimanche soir

La fin de l'après-midi est consacrée à la préparation des crêpes bretonnes qui seront mangées le soir. 75 à 80 personnes mangent gratuitement donc. L'esprit participatif à son paroxysme puisque le menu a été soufflé par "un membre de l'association qui voulait proposer des danses bretonnes". Pas un repas cher, pas de traiteur donc, mais un repas tranquille pour patienter jusqu'à minuit et se souhaiter le meilleur pour 2018.