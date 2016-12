Un réveillon sous le signe des JO 2024 sur les Champs Elysées à Paris

La ville de Paris célèbrera la Saint-Sylvestre en sons et lumières sur les Champs-Elysées, samedi 31 décembre. Un spectacle gratuit sur le thème de la candidature de Paris aux JO de 2024.

La ville de Paris va célébrer le passage à la nouvelle année avec un spectacle gratuit d'une vingtaine de minutes, samedi 31 décembre, sur les Champs-Elysées. 500 000 personnes sont attendues, avec un dispositif de sécurité renforcé, pour fêter le réveillon sur la plus belle avenue du monde. Le thème retenu cette année, c'est la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.

Mettre en avant les atouts de la capitale

Dès 21h00, le long des Champs-Elysées rendus aux piétons, des images de Paris défileront sur cinq écrans géants. A 23h30, place à une vidéo-projection sur l'Arc de Triomphe, une animation grand public conçue par la société Les Petits Français. "Un voyage onirique dans la capitale", selon Martin Arnaud, co-gérant de la société chargée de la programmation. "On a modélisé l'Arc de Triomphe en 3D pour y projeter des images et raconter une histoire : on revient sur les événements marquants à Paris ces dernières années, en terme d'écologie, de sport...avec une bande-son originale." Des thèmes chers à la municipalité qui a validé le contenu. Il s'agit de promouvoir la capitale en tant que meilleure candidate pour accueillir les JO en 2024.

Les enfants des centres de loisirs sollicités

"On veut montrer qu'à Paris, malgré les événements tragiques qu'on a connu, les attentats, nous ne sommes pas repliés sur nous-mêmes", explique Patrick Klugman, adjoint à la mairie de Paris en charge des relations internationales et de la francophonie. "Nous allons renforcer la sécurité mais nous proposerons un moment de fête". Deux-cents dessins d'enfants de centres de loisirs parisiens seront présentés :

On leur a demandé de dessiner l'Arc de Triomphe dans le futur. Des dessins très optimistes, très créatifs - Martin Arnaud co-gérant de la société Les Petits Français.

L'objectif est de fédérer, le soir du 31 décembre, les Parisiens et le public étranger présent sur les Champs-Elysées autour de l'objectif Paris 2024. La ville hôte des JO 2024 sera choisie en septembre par le CIO. Paris fait face à deux concurrentes, Budapest et Los Angeles. Les derniers JO d'été à Paris c'était en 1924.

La conception du spectacle sur les Champs-Elysées le 31 décembre a nécessité six mois de travail pour 90 personnes. Le coût de ces festivités pour la ville de Paris est de 500 00 euros.