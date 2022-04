Un riverain du parc éolien du Lauragais alerte sur les nuisances et le défaut d'entretien

Un riverain du parc éolien du Lauragais, dont l'habitation est située à quelques centaines de mètres des machines, n'en peut plus des nuisances sonores et des incidents. Il vient d'écrire au préfet suite à la casse d'une pale d'éolienne le 2 avril, des débris jonchent le sol à proximité.

Jacques Pernoud en a "ras le bol" des éoliennes du parc du Lauragais et des nuisances sonores qui vont avec. Après un incident, samedi 2 avril - une pale d'éolienne s'est brisée et désagrégée sur une parcelle - l'agriculteur à la retraite a écrit au préfet de la Haute-Garonne pour lui demander d'arrêter le fonctionnement de trois éoliennes qui se trouvent, selon lui, à moins de 500 mètres de son habitation. Au total, le parc éolien du Lauragais compte 11 éoliennes, installées en 2009 et exploitées par la société Voltalia.

"Ces éoliennes sont fragiles et nuisibles"

Depuis samedi 2 avril, les promeneurs à pied, cyclistes et automobilistes ont l'interdiction de circuler aux abords du parc éolien. Les maires des trois communes où se situent les éoliennes - Saint-Félix-Lauragais, Roumens et Montégut-Lauragais - ont pris des arrêtés par précaution, suite à l'incident de la pâle brisée.

Non seulement, ça fait du bruit, des claquements, on est obligés de garder les fenêtre fermées, mais en plus on voit de l'huile qui coule le long des mâts, il y a des tâches de graisse. Cela fait déjà une ou deux fois qu'ils réparent les pales, ça ne nous rassure pas. - Jacques Pernoux, habitant de Saint-Félix-Lauragais

Jacques Pernoud critique un parc mal entretenu, dénonce des nuisances paysagères, sonores et décrit des effets sur sa santé : "on est cinq à la maison à avoir des vertiges, on a lancé des procédures en justice au moment de l'installation du parc, mais on a abandonné ça coûte trop cher."

Les éoliennes : une manne financière pour les communes

Alain Bourrel, le maire de Saint-Félix-Lauragais, confirme que le parc éolien continue de faire débat parmi les riverains "en termes de pollution sonore et paysagère", mais il rappelle que c'est un apport financier non négligeable pour les communes : "en terme de taxe professionnelle annuelle sur le parc éolien, c'est de l'ordre de 80.000 euros pour notre commune, on a pu financer grâce à cela la réfection du réseau d'eau usée, d'eau potable, le revêtement des rues du cœur du village". Le maire de Roumens, Philippe Lasman explique lui que la taxe professionnelle, prélevée sur ce parc éolien, a permis à sa commune et à celle de Montégut Lauragais de financer une station d'épuration.

Les maires de ces communes constatent que la maintenance du parc est régulière, et n'ont pas connaissance d'autres incidents du même type que la pale brisée ces dernières années.

Suite à la destruction samedi matin d'une pale d'éolienne dans le parc du Lauragais, la zone est sécurisée, les déchets sont en cours d'évacuation et un vigile est présent sur le site. Le gestionnaire, Voltalia, assure que"c'est le premier incident constaté sur une éolienne de ce type" mais la maintenance est assurée par General Electrics qui doit déterminer l'origine de cette casse. La conjonction d'une météo défavorable et d'une panne mécanique est envisagée.

Selon nos informations, d'ici deux à trois ans, les moteurs des éoliennes pourraient être remplacés, il est aussi envisagé de diminuer le nombre de mâts dans ce parc pour installer des éoliennes plus grandes et plus performantes.