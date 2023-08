Un robot aux côtés des pompiers de l'Hérault

Il mesure 87 centimètres de large, pèse 280 kilos sans accessoires. Il ressemble à une grosse voiture télécommandée. Monté sur un châssis équipé de chenilles, il peut monter des escaliers, comme des terrains escarpés. Surnommé Trypper, ce robot est le nouvel allié des pompiers. Il est capable d'éteindre le feu mais aussi de transporter du matériel, un brancard, ou de fournir une vision par vidéo. Piloté à distance, il peut être équipé d'un canon à eau, de projecteurs, d'une caméra, mais encore d'un panier à matériel, d'un ventilateur ou d'un brancard.

Le projet est né en fin d'année dernière. Le prototype a été développé par les pompiers du département en collaboration avec la société JCM basée à Castelnau-le-Lez. Depuis début juin, le prototype dont les pompiers de l'Hérault ont fait l'acquisition est à l'essai. Il est principalement utilisé lors de manœuvres pour habituer les pompiers à l'utiliser.

Il a déjà été testé à deux reprises. Début janvier, il a apporté son aide dans un feu à Sète. Il a servi à la reconnaissance des lieux et à l'extinction du feu et à transporter quelques matériaux alors que l'immeuble était en train de s'effondrer.

Mieux répondre aux risques

Son petit gabarit a spécialement été pensé pour atteindre les endroits difficilement accessible, comme les couloirs de navires, les passages souterrains, mais surtout les portes de maison.

Le prototype a été développé pour correspondre aux risques qui existent dans l'Hérault. Le cahier des charges prend donc en compte l'exposition du département aux feux de forêts, navires, de parking sous-terrain, de tunnels autoroutiers, d'entrepôts, ou encore le transport de matières dangereuses.

La mission de Trypper est d'aller là où les limites du terrain ou de la force physique ne permettent pas l'accès. "L'idée est de développer des outils qui ne vont pas remplacer mais compléter l'action des sapeurs pompiers", explique le lieutenant Vincent Ducailar, chargé du développement du robot. "Il fallait trouver des outils opérationnels adaptés au développement de ces nouveaux risques et diminuer l'exposition des sapeurs-pompiers à des substances qui peuvent être délétères pour leur santé", explique-t-il encore.

Le robot pourra par exemple servir dans la lutte contre les feux de forêt qui sévissent chaque été dans le département. "C'est un franchiseur, il est capable de monter des pentes jusque 45 degrés. Ca va permettre d'apporter des tuyaux, du matériel lourd", détaille le lieutenant Vincent Ducailar.

La première mission de Trypper est l'extinction. © Radio France - Franck CLICHET

Selon le pompier, l'utilisation des robots est amenée à se développer puisqu'ils permettent de préserver des vies quand l'intervention humaine est impossible. Les pompiers du département ont commandé trois robots de taille plus petite. Trypper est encore à l'essai. Il a déjà servi dans deux interventions mais il est surtout utilisé pendant des manœuvres d'entrainement pour que les pompiers s'habituent à ce nouveau coéquipier.

Un robot précurseur made in Hérault

Développer ce type de matériel chargé d'intervenir dans des conditions extrêmes n'est pas sans contrainte. Le défi principal est de trouver des matériaux suffisamment résistants à des températures très hautes.

D'autres robots sont déjà utilisés dans les grandes villes comme Marseille et Paris. Mais Trypper est unique en son genre en raison de sa petite taille. "On est les seuls à avoir un robot qui entre dans un ascenseur", affirme Franck Clichet de la société héraultaise JCM qui commercialise le robot. Sa faible empreinte carbone est son autre atout, puisqu'il est électrique. Pour l'instant, c'est le seul prototype commercialisé avec un châssis de cette taille et à un coût aussi bas, entre 20 000 et 30 000 euros. La concurrence propose des prix dix fois plus élevés. Le robot fait donc des envieux. D'autres départements ainsi que l'armée de terre se sont déjà dit intéressés par cette innovation.

Trypper a été développé par JCM Distribution, une entreprise de Castelnau-le-Lez. Le prototype a été développé à partir d'un robot servant à ramasser le raisin pendant les vendanges en Italie. La société et les pompiers ont coopéré avec le SDIS de l'Hérault pour développer un modèle qui corresponde aux attentes des pompiers. "Ils cherchent un robot basique et pas cher. Le robot ne contient pas beaucoup de technologie, ce qui permet qu'ils le réparent eux-mêmes", explique Franck Clichet. Le prototype est testé depuis juin.

Le robot n'est pas le seul projet en cours dans le service chargé des innovations et des nouvelles technologies à l'état major des pompiers de l'Hérault, qui développe également l'imagerie thermique, les drones, et perfectionne aussi les tenues de feu et les casques.

