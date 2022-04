Un robot pour aider le personnel : une première dans un restaurant manchois

Appelé "Cacahouète", le robot qui aide au service mesure 1 mètre 40 et pèse plus de 70 kilos. Fabriqué en Chine, ce robot est composé de quatre plateaux fixes, sur lesquels les serveurs récupèrent les assiettes pleines puis déposent les couverts sales.

"Le robot ne sert pas à table, il fait juste des allers-retours entre les cuisines et la salle du restaurant. Il apporte les plats terminés et il remmène à la plonge les assiettes sales", explique Arnaud Féron, le patron du restaurant Le Panoramique.

Investir 15.000 euros pour aider le personnel

Cet outil à coûté environ 15.000 euros, mais pour Arnaud Féron, cet investissement est nécessaire. "J'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais l'acheter parce que finalement, le robot ne remplace pas le personnel, il le soulage. Au lieu de parcourir des dizaines de mètres entre la terrasse et la cuisine et de porter des charges lourdes, le personnel peut passer plus de temps dans la salle avec les clients", ajoute Arnaud Féron.

Le robot dans la salle du restaurant. © Radio France - Marie-Aimée Copleutre

"Au départ, j'étais réticent, maintenant je reconnais que c'est plus facile"

Pour Sam, employé depuis 2019 au restaurant, ce chat-robot lui facilite le travail : "Au départ, comme beaucoup de mes collègues, j'étais réticent. Je me disais que ce robot pouvait remplacer le personnel, maintenant je reconnais que c'est plus facile. Le soir, je suis moins fatiguée et surtout j'ai beaucoup moins mal aux pieds".

"Heureusement, il ne fait pas de bruit"

Dans un coin de la salle, le robot ne semble pas déranger la vingtaine de clients, assis à table. "Nous ne l'avions même pas remarqué, c'est discret", s'exclame Brigitte. "Si ce nouvel objet permet aux employés de se libérer des tâches ingrates, c'est mieux", précise Jean-Pierre.