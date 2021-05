Un rond-point de Bernay va être renommé : le passé d'Auguste Mudry ne passe pas

C'est un combat de plusieurs années pour le conseiller municipal d'opposition, Pascal Didtsch. L'élu avait déjà interpellé le maire précédent Jean-Hugues Bonamy et le 21 mai dernier, l'élu est une nouvelle fois revenu à la charge en posant une question lors du conseil municipal : "Nous avons suffisamment d’éléments pour, avec le sérieux qui s'impose, retirer la plaque Auguste Mudry du rond-point des avenues Liberge de Granchain, de Jean de la Varende et des rues Guillaume de la Tremblaye et du Pont de l’Étang. Avez-vous l'intention de le faire ? " a interrogé l'élu de gauche. En cause, le passé de collaboration avec le régime de Vichy de l'ancien industriel bernayen et Pascal Didtsch de s'appuyer sur des recherches historiques : "Un passé trouble révélé dès 1981 par l'ouvrage de Robert Paxton et Michaël Marrus Vichy et les Juifs et au musée commémoratif de l'Holocauste aux États-Unis, le nom de Mudry est cité plusieurs fois" détaille-t-il en ajoutant que "plus récemment, un travail d'histoire fait par des agents du patrimoine rappelle la place de monsieur Mudry dans le dispositif vichyssois. Auguste Mudry était un collaborateur pendant l'occupation allemande puisqu'il intègre en 1942 le service de contrôle des administrations provisoires au commissariat général aux questions juives, avant de devenir chef de la section fin 1942, puis chef de la division cinq à l'été 43 et durant l'hiver 44, il est nommé directeur général de l'aryanisation économique par intérim. Autant d'éléments qui justifient selon Pascal Didtsch de donner un autre nom au rond-point.

Le maire de l'époque, Hervé Maurey, ne savait pas

Le rond-point Auguste Mudry a été inauguré en 2007, quelques mois après son décès dans la commune à l'âge de 89 ans. Hervé Maurey, maire de Bernay de 2003 à 2016, assure qu'il n'était pas informé du passé d'Auguste Mudry : "Les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui étaient à l'époque totalement inconnus non seulement de moi-même mais de l'ensemble du conseil municipal puisqu'il y a eu un vote à l'unanimité" justifie le sénateur de l'Eure.

Personne, même dans les anciens Bernayens qui ont pu connaître l'Occupation,ne m'a alerté sur le fait qu'il pouvait y avoir ce passé qui aujourd'hui ressurgit - Hervé Maurey, ancien maire de Bernay

Si le nom d'Auguste Mudry a été donné à un rond-point, que tous appellent le rond-point du Crédit Agricole à Bernay, c'était pour rendre hommage à l'industriel et chef d'entreprise pour la maire de la commune Marie-Lyne Vagner, dans l'équipe d'Hervé Maurey en 2007, même si "on avait plus ou moins entendu qu'il y avait une problématique avec la jeunesse d'Auguste Mudry mais on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants".

Aujourd'hui on sait qu'il a eu un passé un peu sulfureux sur sa jeunesse avant sa création d'entreprise - Marie-Lyne Vagner, maire de Bernay

Le nom de Mudry est très lié à la commune de Bernay et la maire ne voudrait pas "qu'on n'oublie qu'il a été un fleuron de l'industrie aéronautique bernayenne". Un point important aussi pour l'ancien maire : "Auguste Mudry a beaucoup compté dans le paysage économique puisqu'il avait créé une entreprise qui porte son nom., spécialisée dans la création d'avions de voltige. il a porté haut les couleurs de Bernay à travers le monde, l'armée de l'air marocaine venait s'entraîner à Bernay" rappelle Hervé Maurey.

Victime d'un incendie en 1995 et de l'arrêt des commandes de l'armée française l'année précédente, l'avionneur Mudry a déposé le bilan en 1996.

Une consultation de la population pour trouver un nouveau nom

Marie-Lyne Vagner a pris bonne note des "remontées de la population qui trouve que ce n'est pas normal que ce rond-point soit dénommé du nom d'Auguste Mudry" et lancera une participation citoyenne, une consultation auprès de la population pour la rentrée. "On va faire une invitation pour ceux qui voudront bien y participer. On proposera certainement des solutions et des noms La première magistrate esquisse une piste, "mettre sur un rond-point l'avion Cap 21 qu'il a réalisé". précise Marie-Lyne Vagner. Pascal Didtsch verrait bien le rond-point Mudry renommé "rond-point Cap 21", et la maire prévient, "ce sera le seul ajustement", pas question de renommer la rue Thiers, autre bataille de l'élu d'opposition.