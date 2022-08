Bretagne : Sully, le chien des gendarmes à l'odorat exceptionnel

Le chien âgé de un an est formé par le groupe d'investigation cynophile de Rennes. Chaque jour, il fait des exercices pour suivre la piste de personnes disparues, un fugueur, une personne égarée ou un individu en délit de fuite .... Sa formation sera achevée en 2023. Le chef Marion est son maître chien. " Les exercices peuvent avoir lieu n'importe où, dans une gare, un centre-ville ....", souligne le gendarme membre du groupe d'investigation cynophile de Rennes. Ce jour-là, l'entraînement se déroule dans un lotissement de Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes.

Le chef Marion est le maître de Sully, il vit en compagnie de sa famille © Radio France - Lisa Morisseau

Le gendarme Vallet incarne une pseudo-victime. Il a posé un T-shirt dans un sac fermé au pied d'un banc. Lui s'est caché, 400 mètres plus loin, derrière un mur d'une maison. " Le chien à partir de son T-shirt va suivre sa piste pour le retrouver", indique le chef Marion. Une fois, son T-shirt trouvé, Sully se lance à sa poursuite. En moins de cinq minutes, il le retrouve.

Son odorat ultra développé lui permet de retrouver une victime très rapidement - le gendarme Marion.

Une fois l'exercice réussi, Sully est récompensé. Il a le droit à des saucisses. " Je le félicite, je joue avec lui. Si je ne joue pas le jeu, la prochaine fois, le chien ne sera pas motivé à retrouver une autre victime.", raconte le gendarme Vallet.

Le chien se repose après avoir réussi à retrouver une pseudo-victime © Radio France - Lisa Morisseau

300 millions de cellules olfactives

La gendarmerie a sélectionné cette race pour ses capacités olfactives. " Un chien traditionnel possède 200 millions de cellules olfactives. Le Saint-Hubert en dispose lui de 300 millions" raconte le gendarme Marion "en comparaison, l'homme n'en a que cinq millions. Si on rentre dans une maison où un plat a été préparé, on va sentir une odeur, mais nous ne serons pas capable de l'occulter et d'en rechercher une autre. Les chiens eux parviennent à le faire."

Le seul en Bretagne

Le Saint-Hubert intervient en deuxième échelon, avant lui un chien traditionnel, berger allemand ou malinois, a déjà tenté de retrouver une personne. S'il n'est pas parvenu, la gendarmerie fait alors appel à Sully. Le gendarmerie en a un seul par région environ. Sully est donc unique en Bretagne.