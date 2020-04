Un salarié de Framatome succombe au coronavirus à Romans-sur-Isère

Le groupe Framatome a t-il négligé la sécurité de ses salariés face au coronavirus ? La CGT du site de Romans-sur-Isère (Drôme) accuse. Un salarié intérimaire, infecté par le Covid-19, est mort à l'hôpital samedi dernier. Il travaillait dans un atelier où selon le syndicat 5 autres cas de coronavirus ont été détectés.

Des mesures insuffisantes dès le début du confinement ?

La CGT dit avoir demandé dès le début du confinement que Framatome ferme le site pendant quelques jours, le temps que toutes les mesures de sécurité soient mises en place. La direction a refusé et aurait, dans un premier temps et toujours selon la CGT, fourni que du gel hydroalcoolique et mis en place des mesures de distanciation sociale. Les masques, les visières de protection, seraient arrivés bien plus tard et ne seraient pas encore suffisants pour garantir la sécurité des 350 salariés qui produisent actuellement le combustible destiné aux centrales nucléaires.

Pour Framatome, tout est fait pour protéger le personnel

La direction du groupe de son coté affirme que des mesures drastiques ont été prises sur tous les sites Framatome dans le monde et que celui de Romans-sur-Isère, stratégique car indispensable pour que les centrales fournissent de l'électricité est d'autant plus surveillé. Un comité sociale et économique (CSE) prévu ce jeudi matin avec l'inspection du travail doit dire si la CGT a eu raison de déclencher un droit d'alerte pour danger grave et imminent