Un salon anti-poux s'est installé à Montpellier

Un salon entièrement consacré à la lutte contre les poux a ouvert ses portes à Montpellier depuis plus d'un mois. C'est le troisième de ce type en France après Marseille et Nîmes. La méthode utilisée peut décoiffer.

Ils vous cherchent des poux dans la tête mais c'est pour la bonne cause. Un salon spécialisé dans l'élimination du poux a ouvert mi-décembre à Montpellier. L'institut "Kid's poux" propose une méthode d'épouillage qui débute par une aspiration des parasites du cuir chevelu.

Le première étape consiste à aspirer les mèches de cheveux pour élever les poux. "C'est pas tout à fait comme un aspirateur classique", rassure Laurence Goya, la patronne du salon montpelliérain. Ensuite, c'est un travail minutieux qui commence, celui de l'épouillage. A la main, les lentes sont traquées dans les mèches de cheveux.

"On passe l'aspirateur sur les mèches de cheveux et on gratte bien le cuir chevelu" - Laurence Goya