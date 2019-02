Un salon de beauté solidaire à Lille pour aider les femmes à avoir confiance en elles

Lille, France

Chez Pink'Up, à Lille, on peut se faire dorloter, coiffer, épiler, maquiller, manucurer... le tout à des tarifs jusqu'à quatre fois moins élevés qu'ailleurs.

Cathy, 48 ans, vient pour la première fois dans ce salon solidaire. Elle est au chômage depuis plus d'un an, et cherche du travail. La coiffeuse opte pour un carré plongeant : "ça va vous changer" ! lance-t-elle après avoir posé la coloration et proposé un petit café à sa cliente. Cathy acquiesce : "je veux essayer d'avoir une autre tête, pour me me sentir mieux, et me regarder plus positivement".

Cathy, 48 ans, vient pour la première fois, pour se "regarder plus positivement" © Radio France - Cécile Bidault

On n'est pas riches mais on veut se faire belles !

Toutes les clientes sont en situation de précarité : au chômage, au RSA, en emploi précaire. Elles adhérent à l'association Pink'Up, l'élégance au pluriel, et peuvent ensuite bénéficier de ces tarifs très bas. Zineb et Myriam, deux amies, qui touchent, pour l'une le RSA, pour l'autre le chômage, sont des habituées : "on n'est pas riches, mais on veut se faire belles et se faire plaisir ! En plus on nous oriente, on nous donne des conseils..."

Les tarifs permettent aux personnes qui n'ont pas de revenus, ou qui gagnent peu, d'accéder à des prestations de coiffure et d'esthétique. © Radio France - Cécile Bidault

Avoir confiance en soi pour trouver un emploi

L'objectif premier de Pink'Up, c'est de donner à ces femmes confiance en elles, pour mieux aborder leurs entretiens d'embauche. Pour son premier rendez-vous, Sandrine a bénéficié d'un long entretien pour la conseiller sur son image : "je connais mes compétences, mais je bloque au niveau de mon image, pour les employeurs. On m'a conseillé de prendre soin de moi. Je n'ai pas l'habitude".

Au bout du parcours, elle aura même une préparation à son entretien. C'est une ancienne travailleuse sociale, Agnès Hadouche, qui est à l'origine du projet. Elle a ouvert le salon en juin 2017, qui compte désormais 530 adhérentes, et autant de belles trajectoires : "pour des personnes qui n'ont pas les moyens, la question du bien-être passe en dernier. Mais la coiffure et l'esthétique participent à la restauration de l'estime de soi. Dans une société où l'image est de plus en plus importante, cela permet d'aller de façon plus sereine à un entretien d'embauche. On assiste à des métamorphoses ! Ce qui est beau, c'est qu'elles repartent avec le sourire."

ECOUTEZ : Agnès Hadouche, fondatrice du Pink'Up Salon Copier

Un mois d'attente pour un rendez-vous

Les coiffeuses et les esthéticiennes sont professionnelles, et utilisent des produits naturels. Le concept fonctionne tellement bien qu'il faut désormais attendre un mois en moyenne pour un rendez-vous coiffure, 10 jours pour un soin esthétique.

Séance d'épilation pour Zineb, au RSA © Radio France - Cécile Bidault

Zineb a rendez-vous aujourd'hui pour des épilations : "quand on se regarde dans le miroir, on voit qu'il y a un changement, et ça, ça me fait plaisir !"

Tous les premiers samedis du mois, le salon est ouvert à tous, sans condition de ressources, avec des tarifs un peu plus élevés, pour faire jouer la solidarité.

ECOUTEZ : la belle histoire du salon Pink'Up

Pink'Up, salon de beauté solidaire :

93 boulevard Montebello

59000 Lille

Tél. : 09 51 53 08 18