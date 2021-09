Magic Everywhere, un salon de coiffure itinérant sur les routes landaises

C'est une entrepreneuse pas comme les autres. Maëlle Moulié, 33 ans, a décidé d'ouvrir un salon de coiffure itinérant. Dans son camion aménagé et baptisé "Magic Everywhere", elle parcourra les routes landaises dès la mi-octobre.

Tenir un salon de coiffure sans être sédentaire, c'était le rêve de Maëlle Moulié. Un rêve qui deviendra réalité dans quelques semaines. A 33 ans elle ouvre son salon de coiffure itinérant dans un camion aménagé et baptisé "Magic Everywhere". Elle parcourra les routes landaises dès la mi-octobre.

Ce qui a poussé Maëlle Moulié à se lancer dans cette aventure, c'est d'abord un besoin de liberté : "Je me suis rendu compte que c'était faisable d'avoir un salon de coiffure sur roues. De pouvoir être dans un village un peu reculé mais aussi dans une ville ou dans un festival. C'était la fusion parfaite pour être libre et avoir mon salon à moi."

Et pour réaliser son rêve, la coiffeuse a acheté un camping-car Hymer Mercedes : "Il est de 1999 donc on l'a entièrement démonté et maintenant il est entre les mains de professionnels à Seignosse. C'est vraiment très technique donc j'avais besoin que ce soit fait par des pro. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'eau donc on a rajouté une cuve d'eau qui a été faite sur mesure. J'ai aussi rajouté un chauffe-eau pour être sûre d'avoir de l'eau chaude en continu."

A l'intérieur du salon de coiffure on en oublie presque qu'on est dans un camion : "Tout a été vraiment bien pensé. On y est très à l'aise, on a la place de circuler." Et les premières clientes-test que Maëlle Moulié a reçues l'ont confirmé.

Un nouveau départ pour la coiffeuse installée dans les Landes depuis quelques années et elle reconnait être passée par des moments de doute : "Même quand j'ai des doutes je me demande si je me vois faire autre chose et la réponse est non alors c'est vraiment là que j'ai envie d'aller. Je n'ai plus peur de dire que j'ai besoin de faire des choses hyper excitantes sinon la vie me semble triste."

Maëlle Moulié communiquera les dates et lieux de présence de son salon de coiffure itinérant sur sa page Facebook. Elle n'a pas encore établi les tarifs qu'elle pratiquera mais sait déjà que ce seront des tarifs déterminés non pas par genre (homme-femme) mais selon la longueur des cheveux.