Un salon pour favoriser l'insertion des personnes handicapées à Saint-Jean-le-Blanc

Le salon régional Emploi-Handicap s'est tenu ce lundi 15 novembre 2021 à Saint-Jean-le-Blanc dans le Loiret. Un évènement organisé dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. L'objectif est de rassembler les personnes en situation de handicap , les acteurs de l'emploi, de la formation, et du handicap.

S'adapter au handicap

Parmi les exposants, l'entreprise Téléperformance, basée à Fleury-les-Aubrais, a mis en place le guide handiperfromant. La référente nationale de Téléperformance, Florence Ildefonse, explique l'accompagnement apporté par son entreprise aux personnes en situation de handicap. "Pour tous les types de handicaps, nous sommes en mesure d'adapter les postes. On a un accord d'entreprise pour mettre en place ces valeurs d'accompagnement et d'inclusion. C'est aussi de l'accompagnement de montée en compétence en formation par rapport au diagnostic de chaque personne." L'entreprise possède un taux d'insertion de 9,89% (en 2020) alors que la moyenne nationale est de 3,5% actuellement.

Florence Ildefonse, référente nationale handicap pour les centres Téléperformance et sa collègue au Salon Régional de Saint-Jean-le-Blanc © Radio France - Julien Frenoy

Le mot handicap peut faire peur

Le handicap est encore mal connu pour certaines entreprises. C'est donc important de le faire savoir et de participer à des salons comme celui-ci indique Mélanie Degenne, responsable d'équipe au Pôle Emploi Orléans La Source. "Le mot handicap peut faire peur pour les entreprises mais aussi pour les travailleurs handicapés. La peur de ne pas savoir en parler durant un entretien par exemple. Nous travaillons aussi sur le fait de savoir mettre en avant ses compétences."

Mélanie Degenne, responsable d'équipe au Pôle Emploi Orléans La Source © Radio France - Julien Frenoy

Les entreprises adaptées

Présent lors du salon également, l'Entreprise adaptée Centre-Val de Loire d'Ormes (Loiret). Cette entreprise emploie plus de 75% de personnes en situation de handicap dans les secteurs de l'imprimerie, l'industrie, la cosmétique et la restauration. Une entreprise qui adapte les postes en fonction du handicap comme l'explique Angélique Declercq, chargée des ressources humaines pour l'Entreprise Adaptée Centre-Val de Loire. "On adapte les postes pour ceux qui ont des difficultés quand ils sont debout ou assis. On veut faire comprendre à chaque personne en situation de handicap quelle n'est pas plus bête ou incapable qu'une autre personne. On passe par des périodes de stage et d'immersion pour voir si la personne se sent capable de faire ce qu'on propose. Si c'est faisable, on les embauche en CDD pour les garder ensuite en CDI."