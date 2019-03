Un samedi très compliqué à Avignon en raison de la manifestation des gilets jaunes

La ville d'Avignon s'apprête à vivre un samedi très compliqué en raison de la manifestation nationale des gilets jaunes, non déclarée et interdite par la préfecture. L'interdiction de toute manifestation et rassemblement entrera en vigueur à 9 heures et jusqu'à minuit dans un large périmètre.

Avignon, France

Il vaut mieux le savoir, la journée de samedi s'annonce très compliquée à Avignon en raison de la manifestation nationale des gilets jaunes lancée sur les réseaux sociaux. La manifestation -non déclarée en préfecture- pourrait rassembler plusieurs milliers de personnes. Le préfet de Vaucluse a pris un arrêté d'interdiction de toute manifestation et de tout rassemblement entre 9 h et minuit dans un large périmètre : l'intra muros de la ville et les boulevards extérieurs le long des remparts (du boulevard Saint- Roch au quai de la ligne. ) Les forces de l'ordre seront très nombreuses dès les premières heures de la matinée ; il faut s'attendre à des filtrages de véhicules à des contrôles d'identité et de sac. Il sera interdit de transporter des pétards, des produits inflammables ou chimiques ainsi que de l'alcool. La police ferroviaire pourra aussi procéder à des palpations de sécurité en gare TGV. La gare centre elle restera fermée de 9 heures à minuit.

Circulation autorisée mais très difficile

En matière de circulation, la ville d'Avignon n'a pris aucun arrêté d'interdiction des véhicules dans et autour des remparts. Il sera donc théoriquement possible de circuler mais les contraintes liées aux opérations de maintien de l'ordre risquent de compliquer la situation très rapidement. Un conseil de bon sens, évitez de vous rendre sur Avignon, sauf nécessité absolue. Il sera de toutes les façons impossible de stationner. Le parking des Allées de l'Oulle sera fermé jusqu'à 20 heures, celui des Italiens jusqu'à minuit. Les parkings Oratoire, Jean Jaurès, Palais des Papes et gare centre resteront fermés toute la journée. il sera impossible par ailleurs de circuler en Vélopop, tous les deux roues ont été retirés de leurs stations habituelles par mesure de sécurité.

Une activité au ralenti

La vie quotidienne va être impactée par la manifestation et le dispositif de sécurité mis en place. Les marchés Chabran et Carmes ont été annulés ; la piscine Reyne restera fermée toute la journée ; les musées, les monuments, les parcs et jardins, l'office de tourisme, l'Hôtel de Ville et les bibliothèques n'ouvriront pas leurs portes ce samedi. L'Acte XX des gilets jaunes aura forcément des conséquences sur l'activité économique des commerçants de l'intra et de l'extra muros. Ce vendredi déjà, plusieurs commerces et banques protégeaient leurs vitrines et leurs distributeurs à l'aide de panneaux de bois, par mesure de précaution.

Les ouvriers se pressent pour protéger la vitrine d'un bijoutier au centre ville d'Avignon © Radio France - Daniel Morin