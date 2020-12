Un sapin de 4.987 canettes érigé à Bessèges dans le cadre des réveillons solidaires de la Fondation de France

Un sapin de 4.987 canettes trône devant la gare de Bessèges (Gard), une initiative du centre social et culturel de la vallée de la Cèze qui s'inscrit dans le cadre de l'opération réveillons de la solidarité de la Fondation de France.

Un sapin de Noël à Bessèges solidaire et dédié au recyclage.

Une centaine de réveillons de la solidarité dans l'hexagone avec le soutien de la Fondation de France. Une opération qui a résonance chez-nous, plus précisément à Bessèges (2.844 Habitants dans le nord du Gard). Cette opération relayées dès le mois de juin par le Centre Social et Culturel de la Cèze a consisté cette année en l'érection d'un sapin fabriqué avec des canettes récupérées dans les bars et commerces alentours.

Une formidable aventure collective pour rompre l'isolement

Un sapin de près de 8 mètres de haut, 5 mètres de circonférence posé devant l'austère gare de Bessèges, drôle d'idée mais aussi drôle d'aventure. Imaginez, 4.987 canettes qu'il a fallu récolter, laver, percer puis monter en 600 guirlandes. Les petites mains, des bénévoles. "Des gens, des voisins souvent isolés, qui vivent parfois à une centaine de mètres l'un de l'autre sans se connaître", gravement isolés à cause des confinements.

Reportage à Bessèges (Gard) Copier

On a voulu aussi sensibiliser au recyclage

Près de 70 heures de travail pour ce sapin de Bessèges qui sera démonté début janvier. Un exemple de recyclage, "des canettes fournies par le voisinage commerçant mais aussi par la communauté de communes", explique la directrice du CSC Vallée de la Cèze (Un millier de bénéficiaires de Molières-sur-Cèze/Saint-Ambroix et Bessèges). "Mais des canettes qu'on retrouve aussi jetées directement dans la Cèze" regrette Catherine Fleury.

Catherie Fleury, directrice de CSC Vallée de la Cèze. Copier

Comme les bouteilles de plastique du sapin de 2019 à Saint-Ambroix, les canettes de Bessèges auront aussi une nouvelle vie. Mais chut !, cette deuxième phase du projet réveillon solidaire est encore à venir.

Lila-Rose, surprise de ce sapin d'un nouveau genre à Bessèges. © Radio France - Ludovic Labastrou

4.887 canettes qui font la robe de ce sapin particulier. © Radio France - Ludovic Labastrou