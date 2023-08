Un Sarthois fait le tour de France à vélo en 21 jours

Jérémy Diguer avec son vélo et sa remorque monoroue en face de la cathédrale du Mans

Ce samedi, départ place du jet d’eau au Mans à 8 heures pour Iron Pinpon, le surnom de Jérémy Diguer. Ce sapeur-pompier de 32 ans fait le tour de France à Vélo, soit 4 000 km en 17 étapes. Dans le but de récolter des fonds au profit des orphelins de sapeurs-pompiers de France.

ⓘ Publicité

Il va parcourir toutes les frontières de l’hexagone. Il compte faire 250 kilomètres par jour, rythmé par 3 étapes, un jour de repos, 3 étapes, un jour de repos, ainsi de suite.. Il a prévu de dormir dans les casernes des pompiers qu’il croisera sur son chemin. « La première étape, je fais Le Mans jusqu’à Etretat. Je suis logé et nourri par la caserne. Et le lendemain je repars », explique Jérémy Diguer.

Il est habitué aux défis sportifs puisqu’il a réalisé Nancy-Le Mans en 24 heures et Monaco-Le Mans en 54 heures.

Des mois de préparation

Cela fait un an que Jérémy Diguer prépare son tour de France à vélo. Via ses réseaux sociaux, il partage ses aventures. « J’ai demandé s’il y en a qui voulait faire quelques kilomètres avec moi donc je pense que je serais rarement seul sur le parcours », se réjouit Jérémy Diguer.

De plus, ses deux enfants vont l’accompagner sur le départ. « Ça va être long sans eux mais j’ai pris quelques photos pour me remonter le moral », se rassure Jérémy. D’ailleurs, son fils de dix ans se voit déjà à la place de son père plus tard.

Avec lui, il emmènera une remorque à une roue de 25 kilos** pour transporter ses effets personnels : des chaussures, des sous-vêtements, du matériel pour réparer, des pompes, etc… Et avec la chaleur, il a prévu d’emporter cinq gourdes isothermes. « Je vais partir le matin pour arriver tard le soir, il va me falloir beaucoup d’eau. Ce sont des gourdes assez lourdes, ça fait environ sept kilos en plus », explique Jérémy Diguer.

Pour éviter la douleur, des techniques signées Iron Pinpon

Avec tous ces kilos à traîner, la douleur se fait vite ressentir mais Jérémy Diguer a de l’expérience et cette fois-ci il ne va pas se laisser avoir. « Il y a 3 ans, lorsque j’ai fait Monaco-Le mans sans m’arrêter, j’avais les fesses presque à vif. Je me suis dit : soit j’abandonne, soit je trouve une solution », se souvient Jérémy Diguer.

Il va passer en moyenne dix heures par jour sur le vélo. « Quand bien même on est habitué à faire du vélo et avoir de très bons cuissard, on aura mal aux fesses », dit-il en riant. Alors la solution ultime, il l’a trouvé dans un supermarché. « J’ai mis des serviettes hygiéniques dans le cuissard pour tout rembourrer donc je m’en suis acheté quatre ou cinq paquets », raconte-t-il.

Jérémy Diguer en tenue pour son tour de France à vélo

Son périple doit se terminer le 9 septembre. Vous pouvez suivre chaque étape de son parcours sur sa page Facebook " Iron'Pinpon" et sur Instagram " @jeremydiguer ".

Son tour de France à vélo à peine commencé, Jérémy Diguer a déjà d'autres projets. Il compte participer à l'EnduroMan, un triathlon qui part de Londres jusqu'à Paris. Il y a 144 km de course à pied de Londres jusqu'à Douvres en Angleterre, avec 40 km de natation pour traverser la manche de Douvres jusqu'à Calais et enfin Calais-Paris, 290 km de vélo.