Un satellite testé à Thales Alenia Space à Cannes pour mieux comprendre l'origine de l'univers

D'où venons-nous ? Comment notre planète et l'univers se sont-ils créées ? Après avoir été construit en Italie à Turin, le satellite Euclid est en train d'être testé à Cannes à Thales Alenia Space.

Les ultimes tests à Cannes

Sur le site de Thales Alenia Space à Cannes, il passera ses ultimes tests d’environnement avant la campagne de lancement en juillet. Euclid prendra ses premiers clichés en octobre 2023. Cette mission a été conçue dans l’optique de percer les mystères de l’énergie et de la matière noires.

Thales Alenia Space - Thales Alenia Space

Euclid va photographier l'Univers

Comment l’Univers est-il apparu ? Pourquoi son expansion s’accélère-t-elle au lieu de décélérer sous l’effet de l’attraction gravitationnelle de toute la matière qu’il contient ? Pour tenter de répondre à cette question, l’une des plus fondamentales de la cosmologie moderne, Euclid va cartographier la structure de l’Univers à grande échelle sur plus de 10 milliards d’années-lumière, dans l’espoir de révéler l’histoire de son expansion et l’évolution de ses structures cosmiques au cours des trois derniers quarts de son existence.