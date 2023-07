Un Savoyard remporte plus de 100.000 euros au PMU

A Saint-Jean-de-Maurienne, un habitué des paris a remporté une belle somme d'argent en jouant au Quinté + dimanche dernier, le 16 juillet. Il a reçu un chèque de 104.818 euros. C'est le premier Savoyard à gagner un tel montant au PMU cette année.

ⓘ Publicité

"Il s'est décidé à la dernière minute et a joué les bons numéros !"

La propriétaire du bureau de tabac Soumaya El Khal à Saint-Jean-de-Maurienne, se souvient très bien de ce parieur : "C’est un habitué, que je connais bien, mais ce jour-là, il a eu beaucoup de mal à faire son ticket. Il n’arrivait pas à se décider sur les chevaux et je lui ai demandé une dernière fois s’il souhaitait jouer juste avant de fermer le magasin. De sorte qu’il s’est lancé à la dernière minute et a joué les bons numéros! "Et la buraliste d’ajouter : "je suis très heureuse pour lui!"

L'année dernière, il y avait eu un seul grand gagnant au PMU en Savoie, c'était en février 2022. Un parieur de La Motte-Servolex a remporté plus de 200.000 euros.