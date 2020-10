Un Savoyard remporte plusieurs millions d’euros au Loto

La chance était avec ce joueur savoyard en cette journée du lundi 5 octobre. Le tirage du Loto mettait un jeu 9 millions d’euros. À l’issue de ce tirage, deux joueurs, un Savoyard et un joueur des Hauts-de-Seine ont trouvé la combinaison gagnante. Ils vont tous les deux toucher 4,5 millions d’euros.

On ne sait encore rien de ce joueur savoyard, si ce n’est qu’il va empocher 4,5 millions d’euros.

La cagnotte de lundi était importante car il y avait eu sept tirages sans gagnant. La Française des jeux indique que "c’est la première fois en 2020 qu’un tirage du Loto récompense deux joueurs en une seule fois. Ils deviennent les 27 et 28e millionnaires de cette année au Loto".

Le gagnant savoyard et ses 4,5 millions d’euros entrent dans le top 5 des plus grands gagnants du département et se hissent à la 5e position. C’est la deuxième fois qu’un joueur savoyard devient millionnaire en 2020 au Loto.

Pendant l’été, un joueur de Bassens a remporté 7 millions d‘euros.

Le gagnant savoyard entre dans le top 5 des plus grands gagnants du département - Française des jeux

Pour l’instant, on ne connait pas le lieu où les grilles gagnantes ont été cochées. Il faut attendre le paiement des joueurs pour avoir cette information des services de la Française des jeux.