Un Savoyard sur le toit du monde : un moniteur de ski de La Plagne gravit l'Everest

Pompier volontaire et moniteur de ski à La Plagne, Jonathan Lamy a réussi ce dimanche l'ascension de l'Everest au Népal. Un exploit de plus pour ce sportif accompli.

Il se l'était promis, il l'a fait. Jonathan Lamy a réussi son dimanche à gravir le plus haut sommet du monde, le mont Everest (8849 mètres d'altitude), ascension mythique située au Népal, dans la chaîne de l'Himalaya en Asie. Originaire de Thoiry, dans l'Ain, il est également moniteur de ski à La Plagne Aime 2000. Egalement pompier volontaire, le Savoyard fait partie de l'association, l’Œuvre Des Pupilles des Sapeurs Pompiers de France, qui offre un soutien à tous les enfants dont le parent sapeur-pompier est décédé en ou hors service commandé.

3 Mont-Blanc, 2 Kilimandjaro

Une cagnotte est ouverte, les dons iront à l'association et "permettront aux orphelins de recevoir un soutien moral et des allocations qui seront utilisées pour financer leurs études. L’Œuvre Des Pupilles aide aussi les parents les plus démunis à assurer le bien-être de leurs enfants."

Jonathan Lamy est un sportif accompli. En tant qu'alpiniste, il a gravi deux fois le Kilimandjaro (5895 mètres d'altitude), trois fois le Mont-Blanc (4810 mètres). Le Savoyard a également eu une carrière de skieur avec à son palmarès un double titre de champion de France du Géant et un titre de champion de France du slalom.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur les réseaux sociaux, Jonathan Lamy a publié régulièrement des photos et vidéos de son ascension et tenu au courant ses proches et amis de son avancée.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix