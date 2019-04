Un sculpteur indrien veut offrir une pierre ou une statue pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Les décombres de la charpente et de la toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Saint-Plantaire, France

La solidarité s'organise après l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, lundi soir. Près d'un milliard d'euros de dons ont déjà été collectés en France. Des dons des plus grandes fortunes françaises mais aussi d'anonymes, touchés par cette tragédie. Didier Fauguet est sculpteur sur pierre dans l'Indre. Son atelier se trouve à Saint-Plantaire. En 2005, 2006 et 2007, il a travaillé sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. "J'ai refait des sculptures, des gargouilles sur la Tour Nord. Ça marque, parce que la cathédrale Notre-Dame est l'un des monuments les plus connus du monde. C'est le vaisseau de Paris !", explique l'artisan, élu Meilleur Ouvrier de France en 1989.

Quand vous travaillez sur une gargouille, à 70 mètres de haut, sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, on est fiers !"

Une pierre ou une statue offertes pour la cathédrale

Forcément, voir l'incendie détruire partiellement la cathédrale Notre-Dame de Paris, ça a été un choc pour Didier Fauguet. "Ça nous choque parce que nous sommes attachés aux pierres, au patrimoine. Travailler sur cette cathédrale, c'est une récompense", explique-t-il. Lui n'est pas certain de faire un don pour la collecte nationale lancée par la Fondation du Patrimoine. Mais il compte bien participer à l'effort et la solidarité de toute la France.

Didier Fauguet voudrait sculpter une pierre ou une statue et l'offrir gracieusement pour le chantier de reconstruction de l'édifice. "Je ne suis pas un homme d'argent mais un homme de travail. J'ai envie de faire part de mon savoir-faire, de ma force de travail", précise le sculpteur.