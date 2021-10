Un sculpteur vauclusien rend hommage aux victimes de la tempête Alex avec une statue en fil de fer

Un an après la tempête Alex qui a fait dix morts et huit disparus dans les Alpes-Maritimes, le bénévole Wilfrid Bricourt aide toujours les sinistrés dans la vallée de la Roya. Ce sculpteur vauclusien inaugure ce samedi matin, avec le président de la métropole de Nice Christian Estrosi, une statue en hommage aux victimes de la tempête au croisement des deux vallées de la Tinée et de la Vésubie où des corps avaient été trouvés.

Wilfrid Bricourt a fabriqué une statue en hommage aux victimes de la tempête Alex avec les déchets récupérés sur place.

Wilfrid Bricourt travaille d'habitude avec du fil de fer. Celle là, il l'a construite avec des déchets issus de ce que la tempête a laissé derrière elle. Un "Homme Debout", symbole _"qu'on peut s'unir, travailler et faire du positif avec du négatif "_selon l'artiste. Le message qu'il voudrait faire passer c'est que "la seule chose qui peut nous faire avancer c'est notre solidarité."

Un bénévole engagé depuis le début

Dès le début, cet habitant de Camaret-sur-Aigues (Vaucluse) et des amis à lui, ont apporté "de l'eau et des vivres" aux habitants de la Vallée de la Roya, durement touchée par la catastrophe naturelle. Il est ému par ce qu'il se passe dans cet endroit qu'il connait bien pour y avoir travaillé et y être allé tous les ans auparavant.

Wilfrid Bricourt aide depuis un an les sinistrés de la vallée de la Roya à reconstruire ce qui a été détruit par la tempête Alex.

Le bénévole reste plus d'une journée. Il s'investit et crée une association d'aide aux sinistrés. Un an après, il fait encore le trajet entre le Vaucluse et les Alpes-Maritimes deux fois par mois pour aider les habitants restés sur place. "Les gens retrouvent leurs maisons et leurs jardins alors qu'ils avaient tout perdu. Au fil du temps les choses se reconstruisent" constate Wilfrid Bricourt.

Il vient en aide aux sinistrés

Le bénévole aide à reconstruire des chemins privés avec des engins de travaux. Lui et la cinquantaine de bénévoles de son association ont aussi réussi à rallier le tuyau d'eau potable dans des maisons que la tempête Alex avait détruit. Un bilan que Wilfrid Bricourt nuance : "Il y a encore une quarantaine de personnes qui n'ont toujours pas retrouvé de maison ou d'accès à leur maison dans la vallée de la Roya. Ainsi qu'une centaine de logements pas réoccupés dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie." Au delà de l'aide matérielle qu'il apporte aux sinistrés, "on leur apporte un soutien moral, on passe du temps chez eux et on crée du lien."