Un second pylône de la discorde à St-Denis-en-Val

Alors qu'un premier projet de pylône pour la téléphonie mobile à St-Denis-en-Val (Loiret) fait l'objet d'un contentieux judiciaire, Bouygues avance d'ores et déjà un second projet de pylône dans la même commune. Suscitant colère des riverains et désarroi de la mairie.

A Saint-Denis-en-Val, près d'Orléans, un pylône pourrait bien en cacher un autre ! Déjà l'été dernier, le projet de Bouygues (via sons sous-traitant Scopolec) d'installer un pylône pour la téléphonie mobile, rue de Brulas, avait suscité la polémique. Mais avant même que la justice administrative ne se soit prononcée à ce sujet, Bouygues prévoit d'ores et déjà la construction d'un second pylône, cette fois route de Sandillon, et une nouvelle fois à proximité d'habitations.

Le pylône sera d'une hauteur de 25 mètres et comptera 6 antennes, officiellement pour une meilleure couverture 4 G. Le lieu d'implantation se situe en réalité près de la rue des Acacias, où un collectif de riverains s'est aussitôt reformé et a aussitôt lancé une pétition.

Un faux nez pour la 5G ?

Isabelle Langin, membre du collectif, ne décolère pas : "On se sent vraiment pris en otage, d'autant qu'on a un sérieux doute sur la motivation de Bouygues. Le dossier ne parle que de la 4G mais la couverture pour la 4G est déjà très bonne à St-Denis-en-Val ! Pour nous, c'est un faux nez pour préparer l'arrivée de la 5G."

Une technologie contre laquelle Isabelle Langin n'est pas forcément opposée, précise-t-elle : "Peut-être en effet que c'est l'avenir, mais faisons cela en bonne intelligence, et non pas en installant des antennes si près de nos maisons qui vont se dévaloriser. Sans compter que St-Denis-en-Val est en zone inondable, moi je ne peux pas construire un cabanon, mais pour un pylône, ça ne pose pas de problème ? Il y a quelque chose qui ne va pas, tout de même !"

Une simple déclaration préalable suffit

Un autre lieu d'implantation, c'est aussi ce que souhaite la ville, déjà en bataille contre un premier projet de pylône pour Bouygues dévoilé l'été dernier. Mais à l'époque, "Nous avions été pris au dépourvu", reconnaît la maire Marie-Philippe Lubet. La ville avait en fait laissé passer le délai d'un mois, ce qui vaut accord tacite. "J'ai pris ensuite un arrêté d'opposition, tout en sachant qu'il est illégal, ce que m'a fait remarquer le préfet", la procédure est devant le tribunal administratif d'Orléans.

Cette fois-ci, la ville promet d'être plus vigilante, mais son pouvoir en la matière reste très limité. Au nom de la lutte contre les zones blanches, la loi ELAN de novembre 2018 a en effet assoupli les conditions d'implantation de ce type d'installation : un permis de construire n'est plus exigé, une simple déclaration préalable de travaux suffit. La ville peut signifier son opposition à cette déclaration préalable, mais l'opérateur pourra alors se tourner devant la justice administrative, avec de fortes chances d'obtenir gain de cause, à moins que le pylône ne se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou à moins de 100 mètres d'un établissement scolaire ou d'un établissement de soins, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas .

La zone horticole reste le grand oublié

"Nous avons le sentiment d'être mis devant le fait accompli, résume Marie-Philippe Lubet, la loi est très favorable aux opérateurs qui s'adressent à des propriétaires privés à qui ils paient une forte redevance mensuelle, et nous n'avons pas la maîtrise des lieux d'implantation." L'élue assure néanmoins qu'elle "fera tout" pour convaincre Bouygues de modifier son projet : "Deux projets de pylône en un an sur notre commune, cela fait quand même beaucoup ! Le seul vrai défaut de couverture pour la 4G à St-Denis-en-Val concerne la zone de Melleray, qui compte une trentaine d'entreprises horticoles, mais qui ne semble pas intéresser les opérateurs." Pas sûr que l'argument suffise à émouvoir Bouygues.

De son côté, Yann Portuguès, conseiller municipal d'opposition à St-Denis-en-Val, suggère de saisir l'instance de concertation départementale prévue en préfecture par le Code des postes et des communications électroniques pour demander notamment une étude d'impact sanitaire. "Ce qui est sûr, c'est que la concertation des habitants aura été inexistante pour le premier pylône, et moyenne pour le second", assène-t-il.