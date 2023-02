"Un séisme c'est la guerre contre le temps" raconte Jérôme pompier dans l'Hérault de retour de Turquie

Jérôme Ader, 39 ans est pompier professionnel en région parisienne, mais il est aussi pompier volontaire à la caserne de Marsillargues dans l'Hérault. Militaire de carrière, il est aussi membre depuis trois ans de l'association des pompiers de l'urgence internationale. C'est ainsi qu'il est parti une semaine en mission dans la ville de Kahramanmaras en Turquie pour apporter son aide et son expertise après le séisme qui a ravagé le pays. Ils étaient au total 36 secouristes, et trois chiens. Il ont travaillé en tout 3500 heures sur une vingtaine de sites différents. Leur mission, sortir les survivants repérés dans les gravats.

Jérôme Ader était l'invité de France Bleu Hérault ce lundi

Dans quelles circonstances vous êtes parti en Turquie ?

Je suis parti en Turquie dans le cadre associatif avec une ONG qui s'appelle Les Pompiers de l'urgence internationale , qui est basée sur Limoges. Donc on est à peu près 200 membres dans l'association, avec les bénévoles et les membres bienfaiteurs. Nous partons en mission quand un pays demande de l'aide internationale suivant une catastrophe comme la Turquie sur ce séisme. Mais on peut aussi être engagé pour un cyclone ou d'autres catastrophes climatiques.

Qu'est ce que vous avez trouvé quand vous êtes arrivé ?

On a trouvé de la désolation. C'était cataclysmique. C'était comme un territoire de guerre. En fait, tout était au sol, tout était effondré. Il y avait encore des bâtiments qui étaient debout mais qui étaient fissurés, qui étaient à deux doigts de s'effondrer. On a trouvé la population qui était atteinte mais qui était très chaleureuse. On a eu un très, très bon accueil du peuple turc qui nous ont accompagnés dans nos manœuvres. Il faut savoir que là bas, les gens vivent dans la rue puisqu'ils ne veulent plus retourner chez eux. Ils font ce qu'ils peuvent pour se réchauffer avec des couvertures.

"Nous avons sortis deux personnes vivantes, on aurait aimé en sortir plus mais ça restera malgré tout inoubliable"

Quelle a été votre mission précise là bas ?

Notre mission, c'était d'aller chercher les survivants dans les décombres, les victimes vivantes qui étaient localisées.

Certaines familles avaient des contacts avec leurs proches, par téléphone, par SMS. Donc, on savait quand on est arrivé qu'il y avait encore des gens vivants à sauver. Nous avons participé à extraire deux victimes vivantes. Donc effectivement, c'est une très grosse satisfaction pour nous. On aurait aimé en sortir plus, mais on a œuvré à participer à sauver ces deux vies. Pour nous, ça restera un moment inoubliable.

Racontez nous un peu en quoi consistait ce sauvetage ?

Nous travaillons avec des chiens, ce sont eux les sauveteurs aussi. Quand le chien marque, c'est à dire qu'il aboie, on est sûr et certain qu'il y a quelqu'un de vivant. Donc après, c'est à nous, les membres de l'équipe de recherche, avec nos matériel d'écoute, de sondes, de resserrer pour arriver au mieux à localiser, à cibler là où sont les victimes potentielles ensevelies vivantes. On avait du matériel pour percer le béton qui était mis à disposition par la communauté turque, des pelles, des pelleteuses Après il y a un gros travail. C'est très très long parce qu'il y a de la ferraille. En fait, vous vous imaginez bien un bâtiment de dix étages qui s'effondre avec tous tout ce qu'il y a dedans.

Et puis il ne faut pas vous mettre en danger, j'imagine aussi ?

On a eu des secousses, on a eu des répliques de 3,5 à 4 sur la magnitude de Richter. Mais bon, on était là pour pour sauver ces gens là. On n'est pas des héros. On savait que à tout moment, ça pouvait malheureusement se retourner aussi contre nous. Mais il fallait bien y aller parce que les gens comptaient sur nous. Donc effectivement, on pensait au pire, mais on évitait d'y penser.

Alors vous avez parlé de l'émotion de ces deux personnes que vous avez sorties. Comment ça s'est passé concrètement ? Qui étaient ces deux personnes ?

La première jeune fille, c'est Tania qui a onze ans, qui s'est retrouvée ensevelie dans un immeuble qui était partiellement effondré. Ca a été un peu délicat parce qu'elle était sous sa maman qui était décédée. Notre infirmière l'a médicalisée, on l'a tenu en vie. Donc il a fallu un peu de temps pour la dégager des décombres. Ensuite, ça a été l'apothéose quand on a pu la sortir du bâtiment et l'amener jusqu'à l'ambulance qui attendait. Vous imaginez bien toute la population qui était heureuse, on a eu des applaudissements, nous aussi on a applaudi, c'était très émouvant. On se prépare à ça depuis des années. C'est le cœur du métier, c'est une véritable récompense.

Et la deuxième personne ?

La deuxième personne, c'est une dame de 62 ans qui était aussi donc ensevelie dans un bâtiment partiellement effondré mais qui était bloquée. Il a fallu 3 jours pour sortir cette personne. L'équipe médicale a pu la perfuser pour essayer de la maintenir en vie.

"On savait que les minutes étaient comptées"

Vous avez été sur la guerre au Mali puisque vous êtes un ancien militaire, sur un cyclone au Bangladesh, sur des incendies à la Réunion. La Turquie, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre précédemment sur ces terrains de guerre, c'est comment ?

Si je peux me permettre, le terme c'est la guerre, c'est la guerre du temps. C'est à dire qu'on sait que chaque seconde chaque minute sont essentielles. On n'a pas le temps de réfléchir. C'est comme à la guerre. Donc quand il faut aller au contact, au combat, on sait qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir. On analyse. C'est pareil sur le séisme. On a une phase d'analyse, mais dès qu'on a mis le pied sur le sol de en Turquie, on savait que les minutes étaient comptées pour les gens qui étaient ensevelis.

Jérôme Ader, vous revenez aux commandes de cette épreuve ?

Je reviens grandi de cette épreuve parce qu'effectivement c'était la première fois que j'intervenais sur un tremblement de terre. On était 36 femmes et hommes avec trois chiens sur le terrain, mais on avait aussi une base arrière et c'est important dans ce genre de mission. Des bénévoles qui sont restés sur Limoges, qui ont tout organisé pour le trajet aller, le trajet retour et qui nous ont accompagnés pendant la mission, qui ont tenu à informer nos familles. Et ça, c'est très, très important parce qu'on n'avait pas de connexion Internet. On avait sur place aussi des logisticiens qui ont joué un rôle très important dans ce sauvetage des deux personnes.

"Ils nous ont remerciés même quand on sortait des gens décédés"

On en revient grandis parce qu'on peut s'entraîner toute l'année, mais quand on arrive sur le terrain, ce n'est plus pareil. Cette cohésion, cet esprit de corps qu'on a fait avec les membres des pompiers. On a vraiment vécu sept jours très intenses. Et le retour, je vais vous avouer, c'est quand même un peu délicat. Mais comme quand je suis parti au Mali ou au Bangladesh, ou sur des feux ou quand on fait des missions, c'est toujours particulier parce qu'on se nourrit de plein de choses. Et je retiendrai aussi et surtout l'accueil des gens qu'on a eu en Turquie, qui ont tout perdu jusqu'à leur être cher. On était même des fois un petit peu gênés. Mais voilà, on s'est enlacé les uns les autres et ils nous ont remerciés, même quand on sortait des gens décédés. Moi, je me rappelle d'avoir sorti avec mes camarades une petite fille de onze mois qui était sous son papa décédé. On l'a prise, on l'a donnée à l'oncle. Mais ils étaient autant heureux que si elle était en vie. Et pour nous, c'est aussi un sauvetage, parce que ça a permis à sa famille de pouvoir faire le deuil par la suite.

