Un séisme de magnitude 4 ressenti dans une grande partie du Nord Franche-Comté

Des canapés qui tremblent et des objets qui tombent des étagères. Un petit séisme de magnitude 4 sur l'échelle de Richter a légèrement secoué la région ce lundi 29 mai vers 21h15. Selon le bureau central sismologique, l'épicentre se trouve près de Blamont, dans le Doubs, à la frontière avec la Suisse.

Des secousses qui se multiplient ces dernières années

C'est "le troisième en quelques mois dans la région", rappelle Serge Delfils, le maire de Blamont qui a entendu comme "un gros coup de canon" pendant quelques secondes. "On n'est plus surpris, on commence à savoir reconnaitre une tremblement de terre". L'épicentre des deux derniers séisme étaient l'un à 6km et l'autre à 3km de Blamont, toujours à proximité de la frontière Suisse. "Ils sont de plus en plus fréquents mais aussi de plus plus brefs depuis un an", constate le maire.

Aucun dégât n'a été signalé par les pompiers mais le tremblement a été ressenti jusqu'à Belfort. Un habitant d'Andelnans, Florent, témoigne : "J'étais en train de regarder la télé, j'ai eu comme la sensation d'un camion qui passait rapidement, la maison à tremblé pendant deux à trois secondes". Ses parents à Bavans ont également ressenti la secousse.