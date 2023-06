Un séisme de magnitude 5,3 ressenti dans l'ouest de la France ce vendredi soir

Un tremblement de terre a été ressenti dans une bonne partie ouest de la France ce vendredi. Le séisme de magnitude de 5,5, selon le Bureau central et sismologique français , a été ressenti vers 18h40 dans la Sarthe , à La Rochelle, dans le Maine-et-Loire, dans le Poitou , à Bordeaux, en Mayenne , en Bretagne , en Dordogne , dans la Loire-Atlantique et en Vendée , en Limousin , mais également jusqu'à Paris. L'épicentre du séisme est situé à Cram-Chaban, en Charente-Maritime, entre Niort et La Rochelle. Selon un sismologue, "c'est une zone qui ne bouge pas très souvent, mais qui a une activité soutenue".

Un blessé léger à Niort

À Niort, dans les Deux-Sèvres, il n'y a pour l'instant qu'un seul blessé léger à Mauzé, après le séisme de magnitude 5,3. Des dégâts matériels nombreux ont été signalés dans le sud-ouest du département des Deux-Sèvres. Certains bâtiments ont pu être touchés (chutes de pierres, fissures), comme l'a constaté France Bleu Poitou. À 19 heures, les pompiers de Gironde assuraient qu'il n'y avait pas de dégâts dans le département.

La préfecture de Charente-Maritime et celle des Deux-Sèvres rappellent qu'il est "important de ne pas surcharger les lignes téléphoniques des secours, et de ne les contacter qu’en cas d’urgence." À 20h15, 1.100 foyers étaient privés d’électricité en Charente-Maritime, selon la préfecture.

De nombreux témoignages après la secousse

Une fois la secousse ressentie, les internautes ont témoigné sur les réseaux sociaux ainsi qu'auprès des radios du réseau France Bleu. Un internaute de Niort, à une trentaine de kilomètres de l'épicentre, dit avoir ressenti comme "une explosion souterraine en jardinant tranquillement". Aurélie, une Niortaise, décrit une secousse surprenante : "La maison, l'escalier, tout a tremblé, on a eu très peur, c'était impressionnant" confie-t-elle sur Twitter.

Thérèse, habitante de Château-Gontier-sur-Mayenne, a aussi eu très peur : "J'ai senti la maison craquer, j'ai eu peur. J'ai senti le sol bouger, c'est la première fois que j'ai ressenti une telle secousse, ça fait bizarre de sentir ça" raconte-t-elle à France Bleu Mayenne. Dans le Limousin, Catherine a eu "la trouille de [sa] vie". "Ça a secoué très fort l'échafaudage que j'ai dehors. J'ai cru que c'était un avion ou un camion" raconte cette habitante de Bussière-Galant à France Bleu Limousin. " J'ai cru que c'était un camion qui passait dans ma rue" confie également un Angevin à France Bleu.

"Les cintres ont bougé et l'aquarium a vibré ! C'était impressionnant" décrit Alain, un habitant de Nantes, à France Bleu Loire Océan. Éric a vu ses meubles trembler : "J'ai réussi à retenir ma télé avant qu'elle ne tombe par terre", raconte-t-il à France Bleu Poitou. Même sensation en Dordogne : "Le parquet a craqué, et des petits objets ont bougé sur l'étagère" assure Karine à France Bleu Périgord. À Luçon (Vendée), Aurélie, la patronne d'un bar, a eu du mal à comprendre ce qu'il se passait : "Je me suis demandée si c'est moi qui tremblais ou si c'était autre chose", dit-elle auprès de France Bleu Loire Océan.

La Rochelle aussi a senti le sol trembler. "C'était plus impressionnant en hauteur, pour les gens qui étaient dans des maisons, que pour ceux qui étaient dehors", a expliqué ce vendredi sur franceinfo Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle, j'étais sur le vieux port et on a senti une vibration du sol assez significative pendant au moins une trentaine de secondes". Une inspection des bâtiments municipaux est en cours.

Une zone habituée des séismes ?

Selon Yann Klinger, sismologue, chercheur CNRS à l’Institut de physique du globe de Paris, "c'est une zone qui ne bouge pas très souvent, mais qui a une activité soutenue", a-t-il expliqué sur franceinfo ce vendredi soir. "Ce sont des restes d'anciennes failles qui ont été actives il y a très longtemps. Elles se localisent essentiellement au sud de Massif armoricain. Donc, on a cette activité résiduelle".

Une magnitude de 5,3 est un phénomène "peu fréquent" en France, assure Yann Klinger. "C'est plutôt un séisme important pour le territoire métropolitain" explique le sismologue qui prédit quelques de légers dégâts : " Il ne serait pas étonnant qu'il ait provoqué quelques fissures dans des constructions, même des chutes de tuiles, de cheminées". Des répliques de ce séisme pourraient également avoir lieu "de l'ordre de 4 ou 3".