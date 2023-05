Un séisme de magnitude 7,7 au large de la Nouvelle-Calédonie, l'alerte tsunami levée

Des alertes tsunami lancées pendant un peu plus d'une heure en Nouvelle-Calédonie après un important séisme de magnitude 7,7 ce vendredi dans l'océan Pacifique au sud-est de l'archipel. Les forces de l'ordre ont fait évacuer le littoral. Ces alertes ont concerné notamment les îles Loyauté, à Bourail et à Nouméa avant d'être levées à 16 heures, heure locale, rapporte Nouvelle Calédonie 1ère .

"Des vagues de 40 cm à Maré et de 50 cm à l’Ile des Pins ont été observées", assure sur sa page Facebook la Sécurité Civile de la Nouvelle Calédonie. "La Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques invite toutefois la population à rester vigilante et à rester informée", poursuit-elle. La secousse a été détectée vers 14 heures locales à une profondeur de 37 km et à 333,8 km des côtes calédoniennes, selon l'Institut américain de géophysique.

Selon Frédéric Marchi-Leccia, directeur de la sécurité civile et de la gestion du risque en Nouvelle-Calédonie, la réaction des habitants a été très bonne selon lui. "Les gens ici en Nouvelle Calédonie sont véritablement acculturés au risque de tsunami (...) Je suis satisfait, ils ont suivi les consignes, ils se sont mi à l'abris" , explique-t-il sur franceinfo . "Je suis presque content que cet exercice grandeur nature ait pu avoir lieu. La dernière fois que nous avons eu une situation similaire c'était en mars 2021, les gens n'ont pas perdu les réflexes et je tiens à les féliciter", dit-il.