Un séjour à vélo pour les habitants d'un quartier prioritaire de Bressuire

"On a fait 20 kilomètres. Plus ! 21 ! 25 !", les enfants ont du mal à se mettre d'accord. Ils sont 19 ainsi que 11 adultes à être partis de Bressuire pour rejoindre Moncoutant à vélo, par la voie verte. Un séjour organisé dans le cadre de l'opération "Quartiers d'été", dispositif de l'Etat lancé en 2020 après le premier confinement avec ce constat : 1 enfant sur 4 ne part pas en vacances.

"Ce dispositif a pour vocation de permettre aux enfants, aux ados mais aussi aux familles de profiter de l'été pour faire des activités un peu hors du commun. Des familles qui ne pourraient pas sans cela", indique Catherine Labussière, sous-préfète de Bressuire.

Une trentaine d'habitants de Bressuire participent à ce séjour. © Radio France - Noémie Guillotin

On a mal aux jambes, mal partout mais c'est très bien

Ces habitants d'origine comorienne, soudanaise ou encore albanaise vivent pour la plupart dans le quartier prioritaire de la Valette, à Bressuire. "On a mal aux jambes, mal partout mais c'est très bien", sourit Amira. C'est la première fois que cette maman de trois enfants part aussi loin à vélo. D'ailleurs, il y a quelques mois elle ne savait pas en faire. Elle a appris, comme d'autres, au centre socio-culturel.

"C'est une vraie sortie, de vraies vacances parce qu'on est partis hors du quartier. C'est ça aussi l'intérêt", estime Martine Teillet, directrice du centre socio-culturel de Bressuire. Et il y a eu toute une préparation au-delà du vélo. "Comment on va partir, quel coût ça va avoir, qu'est-ce qu'on emmène dans la valise... toutes les questions qu'on peut se poser pour préparer de bonnes vacances", poursuit-elle.

Les participants sont accueillis pour deux nuits à la maison familiale rurale de Moncoutant et peuvent profiter de Pescalis mais aussi du festival photographique qui se déroule dans la commune. Ils partagent ensemble repas et soirées. Et Sitti, une mère de famille, sait qu'il va falloir garder un peu de force car ce jeudi c'est "le retour. On va retourner à vélo de Moncoutant jusqu'à Bressuire".