Dieppe, déjà plus beau marché de Haute-Normandie, est en haut du classement national du concours de TF1 "Votre plus beau marché". La ville a organisé samedi un selfie géant pour amplifier la mobilisation des habitants.

Dieppe, France

Deux cents commerçants, des rues piétonnes bondées. Tous les samedis, tout Dieppe se retrouve au marché place nationale pour se ravitailler en produits frais et locaux, et aussi, se retrouver. Ce week-end, une bonne centaine de Dieppois a participé, dans la bonne humeur et sans effort, au selfie géant organisé par la ville pour faire du bruit autour de sa participation au concours "Votre plus beau marché" organisé par TF1 et Paris-Normandie.

#VotrePlusBeauMarche Retour en photos (https://t.co/b0wvQ8Nig6) et en direct vidéo (https://t.co/e7Y8NgxbII) sur le selfie géant au marché de #Dieppe ! 👍 pic.twitter.com/LzxWon5de0 — Ville de Dieppe - Fr (@dieppefr) April 14, 2018

"Il y a tous les profils, tout Dieppe, les enfants, les parents, les grands-parents", Hélène Prévost, responsable du service des foires et des marchés de la ville

Un marché normand en bord de mer

Le cri des mouettes, l'odeur de la marée et les coquilles St-Jacques toutes plus charnues les unes que les autres au marché de Dieppe, plus grand coquillard de France : voilà ce qui fait la différence pour beaucoup de clients. "Il y a aussi beaucoup de monde et ce toutes les saisons", ajoute Stéphanie qui vend ses poulets fermiers et adore "le sourire permanent des clients".

Danièle, elle, se "laisse guider par les odeurs (...) le poulet rôti, le fromage" et assure mettre deux heures pour traverser le marché : "c'est un rendez-vous, on se retrouve tous, c'est très agréable".

Des pommes de Normandie à piocher dans des grands bacs sur le marché de Dieppe. © Radio France - Victoria Koussa

Les souvenirs sur un marché historique

Beaucoup de Dieppois gardent le souvenir de leur jeunesse à se balader à travers les étals avec leurs parents avant de faire une pause au café historique des Tribunaux. "On prend l'air avant de rentrer à la maison, on passe d'ailleurs par la plage", sourit Michèle, une Dieppoise pour qui son marché est le meilleur grâce à "la qualité des produits".

Hélène Prévost, responsable du service des foires et des marchés de la ville, se souvient : "ma mère était commerçante, elle me demandait, petite, d'aller avec quelques pièces lui acheter des pommes et un Neufchâtel (...) c'est ça le marché de Dieppe".