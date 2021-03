Un semi-marathon connecté à Laval en faveur de l'association Vaincre la mucoviscidose

La pandémie de Covid-19 a eu raison du semi-marathon de Laval qui aurait dû se tenir dimanche 14 mars. Mais pour tous les coureurs qui rongent leur frein depuis un an, un patron d'un magasin de sport à Saint-Berthevin a décidé de créer son propre parcours. Et c'est pour la bonne cause.

Allez, on prend les baskets, on se met en tenue et c'est parti pour un petit plus de 21 kilomètres. Certes, le semi-marathon de Laval n'a pas lieu cette année avec le Covid-19, mais Laurent Triquet, gérant d'un magasin de sport à Saint-Berthevin, a eu l'idée de lancer un semi-marathon connecté pour permettre aux athlètes de retrouver un semblant de compétition.

"Dans mon magasin, je voyais des gens qui en avaient marre de ne pas pouvoir faire de courses car l'entrainement, ça va un temps, explique-t-il. Alors, j'ai décidé de créer quelque chose." Il a donc dessiné un parcours de 21,0195 kilomètres, comme en course officielle, le long du chemin de halage et sur piste cyclable. Les participants peuvent le faire quand ils veulent et ils ont jusqu'au lundi 15 mars pour envoyer leur chrono à l'organisateur. Et tout l'argent récolté est entièrement reversé à l'association Vaincre la mucoviscidose.

1.800 euros récoltés pour l'association Vaincre la mucoviscidose

Ce dimanche 14 mars, beaucoup ont répondu à l'appel, au départ du square de Boston, à Laval. Des semi-marathoniens heureux de courir entre collègues ou entre amis, comme Bruno, employé chez Kéolis. "Ça fait du bien de retrouver cette ambiance, même si ce n'est pas un départ groupé. On se tire la bourre avec les collègues comme avant et ça manquait pas mal."

Il y a au total 170 inscrits. Chaque participant devait donner a minima 1 euro mais Laurent Triquet en a récolté beaucoup plus. "Ils ont donné en moyenne plus de 10 euros et on arrive à plus de 1.800 euros dans la lutte contre la mucoviscidose, donc le pari est gagné".

Le meilleur temps pour l'instant, lui, a été établi en 1h18'. Mais il en devient presque anecdotique.